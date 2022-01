Campo Felice, sciatore di Terni finisce contro il gatto delle nevi. Lunghe file a Campo Imperatore

Esce di pista e finisce tra i due cingoli di un battipista. S.L., 30 anni, di Terni, secondo gli stessi soccorritori può dirsi miracolato a giudicare dalla dinamica dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio a Campo Felice, in provincia dell'Aquila. Il 30enne, in vacanza con la moglie e il cognato, anche loro di Terni, notando di aver ritardato l’uscita dalla pista “Scorpione” (l’incidente si è verificato alle 16.30 mentre gli impianti erano stati chiusi alle 16) ha subito inforcato gli sci per scendere a valle. Il 30enne dopo aver perso il controllo è finito fuori pista, terminando la corsa contro un battipista in movimento. Il ternano è finito tra i due cingoli del mezzo andando a impattare contro uno di essi. Per fortuna chi era in quel momento alla guida del gatto delle nevi ha fermato il mezzo evitando una tragedia. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito in servizio sulle piste e il personale medico della Croce Rossa. Lo sciatore è stato trasferito all’ospedale dell’Aquila per essere sottoposto a una serie di accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

APPROFONDIMENTI L'AQUILA Soccorso con l'eliambulanza sciatore ferito a Campo... L'AQUILA Sciatore ferito sulle piste: soccorso con l'eliambulanza a...

Lunghissima fila domenica 3 gennaio sul Gran Sasso per riprendere la funivia da Campo Imperatore.