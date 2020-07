Grave incidente stradale, alle 19, sull'A25, Roma-Pescara, all'altezza di Pescina, in direzione Cocullo, nel territorio della provincia dell'Aquila. Si sono scontrate tre auto, che erano dirette verso Cocullo. Ci sono tre feriti. Il traffico è bloccato. Sul posto il 118 con l'elicottero per soccorrere i feriti, due ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I feriti sono stati portati all'ospedale dell'Aquila. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto.

Ultimo aggiornamento: 20:18

