Grave incidente stradale, alle 18,30, sull'A24, Roma-Pescara, all'altezza di Pescina, in direzione Cocullo, nel territorio della provincia dell'Aquila: due auto si sono tamponate. Ci sono tre feriti. Il traffico è bloccato. Sul posto il 118 con l'elicottero per soccorrere i feriti, due ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I feriti - un uomo e due donne- sono stati portati all'ospedale dell'Aquila. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto.

Incidente stradale è avvenuto sul territorio comunale di Pescina, al km 113 in direzione di Pescara. Un’auto, per cause in corso d’accertamento, ha urtato violentemente la vettura che la precedeva nel senso di marcia, su cui viaggiavano due donne. I vigili del fuoco di Avezzano hanno liberato le due occupanti dell’auto. La conducente è stata trasportata in elicottero all’ospedale di L’Aquila, la passeggera in quello di Avezzano. L’autostrada è stata chiusa per circa venti minuti, il tempo necessario per l’atterraggio e decollo dell’eliambulanza.

Ultimo aggiornamento: 22:29

