L'Aquila, a San Pio delle Camere la Forestale di Barisciano sequestra discarica illegale

Nell'ambito di servizi mirati al rispetto dell'ambiente, gli agenti della stazione del Corpo Forestale della stazione di Barisciano (L'Aquila), ha effettuato il sequestro preventivo dell'area in cui opera una società di demolizioni di San Pio delle Camere (L’Aquila) per violazioni legate alla gestione del trattamento dei rifiuti provenienti da demolizioni ed attività edilizia, ma anche sul deposito incontrollato del materiale trattato su suolo privato e in uso alla stessa azienda. Al sequestro si è giunti grazie anche alla collaborazione dei tecnici del Settore Territorio ed Urbanistica della Provincia dell'Aquila, Servizio Gestione Rifiuti. Il rappresentante legale della società è stato segnalato all'Autorità giudiziaria, mentre nei prossimi giorni l'Arta provvederà al prelievo di materiale sequestrato per essere analizzato. Tra questi figurerebbe anche il pericoloso amianto. Le indagini vanno avanti per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone nella realizzazione della discarica pericolosa.