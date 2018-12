L’Aquila, San Giuliano: viabilità da ridisegnare. Si pensa a parcheggi non impattanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Nella zona di San Giuliano si pensa ad una viabilità diversa e a nuovi parcheggi. L’idea per ora è solo un’ipotesi ma comunque è certo che il Comune interverrà in modo organico sull’area. È quanto viene fuori dopo un sopralluogo che l’assessore comunale al traffico Carla Mannetti ha avuto assieme al Maggiore della Polizia Municipale Lorenzetti e al responsabile della segnaletica del Comune dell’Aquila Ragone. Un sopralluogo che si è caratterizzato anche per l’incontro con Padre Marco Federici del convento di San Giuliano che ha riportato all’attenzione dell’amministrazione comunale alcune delle problematiche che vive l’area. Il Comune, al di là del convento, vuole intervenire in maniera completa e ordinata a San Giuliano. Del resto quando ci sono matrimoni o ritiri spirituali si genera il caos. San Giuliano e la Madonna Fore sono luoghi simbolo per gli aquilani. La presenza di camminatori e semplici cittadini è sempre importante. Sulla strada in salita che porta al convento esiste attualmente un divieto di sosta su ambo i lati che, però, non viene rispettato quasi mai e la strada si riempie spesso di macchine perché tutti gli spazi per i parcheggi risultano pieni nelle ore di maggiore afflusso. I posti auto, considerando pure lo spazio a destra a salire nella strada principale ancora asfaltata, sono comunque pochi. Il Comune però prima di adottare una regolamentazione specifica che comunque è necessaria anche per questa zona visto l’afflusso costante di automobili vuole mettere in condizione le persone di poter parcheggiare senza creare intasamenti e disagi per cui sta valutando la possibilità di realizzarne alcuni in determinate aree che sta cercando e che non impattino ovviamente con l’ambiente, è opportuno precisarlo. Parallelamente si sta ipotizzando di stabilire una sorta di anello per usare una strada in entrata e una in uscita per San Giuliano e Madonna Fore ed evitare così gli ingorghi vista la larghezza delle strade in questione. La Municipale farà i rilievi del caso, ha assicurato la Mannetti, anche perché li attorno c’è una grande proprietà che è del convento. Sicuramente con il nuovo Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) le aree di Madonna Fore e San Giuliano saranno incluse nelle priorità dell’amministrazione e per cui si stanno attenzionando anch’esse. Con la presenza del nuovo locale nei pressi della sbarra del sentiero che conduce alla chiesa della Madonna Fore poi, la mobilità verso questo luogo è anche aumentata perché i fruitori non sono soltanto i camminatori ma anche coloro che vogliono godere della tranquillità del posto senza necessariamente salire in quota. La zona, insomma, è troppo frequentata e importante per essere messa da parte. << Bisogna dare delle risposte - dice l’assessore Mannetti - questo è uno dei polmoni verdi della città, tanta gente frequenta San Giuliano e quindi il posto va trattato con la massima attenzione senza dimenticare la parte cospicua di residenti che popola l’area >>.