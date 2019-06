L’Aquila, salute e mobilità: patto tra Comune, Asl e Università

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - La realizzazione di greenway vale a dire ciclabili riservate ma anche di ciclovie in rete con le destinazioni di interesse, il miglioramento della viabilità pedonale a Coppito, la realizzazione di Pedibus (percorsi pedonali dedicati) e Playground Marking, aree specifiche per bambini disegnate a terra. Sono gli elementi principali contenuti nel protocollo di intesa sottoscritto da Comune, Asl e Università su mobilità sostenibile e salute pubblica. L’intesa ha come obiettivo il perseguimento di effetti benefici sulla salute e sull’ambiente tramite l’implementazione di politiche di mobilità sostenibile. Progetti che saranno inseriti anche nel piano urbano della mobilità sostenibile. Per realizzare il Pedibus, in particolare, gli enti stanno nominando il Mobility Manager. Il Comune ha individuato l’ingegner Fabrizio De Carolis. I Pedibus sono percorsi casa - lavoro o scuola - lavoro. Già a novembre, ha detto l’assessore Carla Mannetti, si vorrebbe partire con i primi percorsi pedonali a Coppito nell’area dell’Università. Per l’Università era presente la professoressa Leila Fabiani. << La promozione della salute prevede attività fisica quotidiana - ha detto - ma anche il miglioramento della mobilità, un minore inquinamento possibile. Rispetto ad un percorso di ampio respiro noi abbiamo intercettato l’occasione del Pums. Con la progettazione vogliamo creare una rete di percorsi sostenibili. L’Ateneo sulla mobilità sostenibile ha creato un centro specifico, la nostra idea è di iniziare dal polo di Coppito dove c’è anche l’ospedale. Nelle scuole vogliamo far crescere la consapevolezza degli spazi per il gioco autonomo. Il Playground Marking, una volta, si chiamava campana ma è un gioco che funziona in tutto il mondo incidendo in maniera positiva sulla salute >>. Il dottor Domenico Pompei della ASL ha rimarcato l’importanza del protocollo di intesa. << La cosa più importante - ha detto - è l’azione da fare sugli stili di vita, pensiamo al sovrappeso, al fumo, al diabete. La città è in ricostruzione e ci vogliamo impegnare ad accettare questa sfida per fornire ai cittadini una nuova possibilità. Vogliamo favorire la mobilità della popolazione ultra 65enne, favorire le passeggiate nei parchi, lavorare sui più piccoli >>. Il dottor Giansante ha annunciato che ci sarà pure un percorso specifico per disabili. A breve ci sarà un tavolo tecnico per iniziare a concordare le azioni e anche l’ufficio scolastico provinciale sarà stimolato per poter lavorare con le scuole . Il protocollo prevede una durata di tre anni. Inizialmente alcune azioni saranno finanziare con i fondi del Pums, come ad esempio quella prevista a Coppito ma poi si potrà partecipare a bandi per avere altri fondi. << Vogliamo creare una mobilità appetibile anche dal punto di vista dalla salute - sostiene la Mannetti - vogliamo far capire che andare a piedi o in bicicletta fa bene, come fa bene parcheggiare nelle aree limitrofe per godere del centro a piedi >>. La rete dei mobility manager studierà i percorsi. L’Inps all’Aquila è stato il primo istituto che ha nominato il mobility manager.