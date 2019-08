L'Aquila, il sabato 10 a Ovindoli concerto gratuito Roberto Vecchioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OVINDOLI - Sabato 10 agosto 2019 in piazza San Rocco, a Ovindoli, ci sarà il concerto del professor Roberto Vecchioni. L’evento organizzato dal comitato feste 2019 di Ovindoli è inserito in occasione della programmazione estiva dei festeggiamenti dei Santi patroni e sara’ gratuito.La data in programma sarà una tappa de “L’inifinito tour” che il cantautore sta tenendo in nelle principali citta’ italiane. “Come organizzatori dell’evento – dicono i componenti del comitato - vogliamo sottolineare la grande soddisfazione per essere riusciti a portare ad Ovindoli uno dei maggiori esponenti della musica italiana; non e’ stato affatto semplice da nostra conciliare la grande aspettativa sulla qualita’ delle serate e la difficolta’ di reperire i fondi necessari; tenendo conto soprattutto del delicato momento economico di questi anni”.Le feste dei Santi patroni avranno inizio l’8 agosto con la serata musicale “veramente moda’ ”. Il 9 agosto con “Queen one fire, Bohemian Rhapsody tour 2019.” Si concludera’ il giorno 10 con Roberto Vecchioni in concerto “l’infinito tour”.