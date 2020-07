L’Aquila: a causa della rottura di una condotta idrica chiusa provvisoriamente Ss17 bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La“della Funivia del Gran Sasso” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di riparazione della condotta idrica, da parte dei tecnici, nel tratto compreso dal km 8,900 al km 9,300 in localitàLe attività di manutenzione, condotte da tecnici specializzati, proseguiranno fino al completamento dell’intervento. Il tratto stradale sarà riaperto una volta ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.Al momento, i veicoli sono deviati sulla viabilità locale. Sul posto personale Anas e forze dell’ordine per garantire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.La, in una nota, spiega «i tecnici sono al lavoro sul posto coadiuvati dai vigili urbani per la deviazione del traffico in località Tempera, a causa degli scavi necessari a valutare l’entità del danno. Potrebbero verificarsi interruzioni idriche nella zona est della città e Comuni limitrofi. L’azienda si scusa per il disagio e ringrazia i cittadini per la collaborazione».