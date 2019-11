L’Aquila, rottura conduttura Gran Sasso riparata: ore decisive per ritorno alla normalità. Oggi analisi dell’acqua

L’AQUILA - Ieri sera alle 23:40 é stata messa in pressione la conduttura danneggiata dell’acquedotto del Gran Sasso il cui danno aveva provocato la mancanza del servizio idrico in 16 Comuni e 23 mila utenti.



Salvo complicazioni che potrebbero esserci dovute a bolle d’aria non note ora, si può dire che il servizio si sta ripristinando e che i serbatoi si stanno cominciando a riempiere. Nella giornata di oggi tutto dovrebbe tornare alla normalità ma le prossime ore sono decisive per poter dare comunicazioni ufficiali.



La Gran Sasso Acqua oggi farà pure i prelievi e le analisi sull'acqua dei Comuni interessati e se tutto sarà ok si procederà domani con la revoca delle ordinanze di non potabilità che i sindaci hanno emanato per precauzione.