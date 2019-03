L'Aquila: riscoperta fontana del Nettuno, «accelerare restyling di piazza Regina Margherita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - E’ stata ricoperta nei giorni scorsi la fontana del Nettuno, in piazza Regina Margherita, all'Aquila, dopo la rimozione del tavolato di cantiere. Un altro piccolo tassello che va a ricomporre la bellezza di una piazzetta per anni rimasta nascosta agli occhi di cittadini e turisti, coperta da arbusti e mai davvero valorizzata. Per questo il gruppo civico Jemo ‘Nnanzi torna a chiedere all’amministrazione comunale di accelerare l’iter per il recupero e la valorizzazione di piazza Regina Margherita, dopo l’approvazione da parte della commissione per gli spazi pubblici e l’arredo urbano della proposta di riqualificazione ideata dallo stesso gruppo e illustrata nel rendering di Antonello Buccella.«Dopo anni e anni torna finalmente visibile la fontana. La riscoperta del Nettuno, dio dei mari ma anche dei terremoti, è un segnale positivo al ridosso del decennale. Prelude infatti all’auspicato prossimo recupero della piazza come tale e non più come rotatoria pedonale ed alla contestuale valorizzazione della stessa fontana - afferma Cesare Ianni, portavoce del gruppo civico – Il rendering di Buccella, pubblicato sulla nostra pagina Facebook, ha ottenuto inoltre centinaia e centinaia di commenti positivi dei cittadini».Lo scorso settembre Jemo ‘Nnanzi ha presentato al Comune la proposta di riqualificazione della piazza che elimina l’aiuola centrale, riscoprendo la visuale del Nettuno. L’idea progettuale prevede la realizzazione di due aiuole poste lateralmente a un camminamento che conduce alla fontana, il mantenimento degli alberi presenti e lo spostamento su un lato della fontanella che oggi si trova al centro delle piazzetta. La proposta è subito piaciuta all’assessore all’Ambiente Emanuele Imprudente che ha però sottolineato l’impossibilità momentanea di rimuovere la cabina dell’Enel posizionata all’ingresso della piazza. Prima di poterlo fare, sarà necessario, infatti, attendere il passaggio del cantiere dei sottoservizi in via dei Sali previsto all’inizio di aprile. «Nell’attesa del prossimo assessore all’Ambiente, ci rivolgiamo oggi al sindaco Biondi – aggiunge Ianni – Si tratta di un lavoro che non richiederebbe molto tempo, né l’impiego di grosse risorse. In poco riusciremo a riavere una bellissima piazzetta. Questa opera assume un valore significativo per la città, non solo culturale, ma anche storico e sociale».«Proprio l’altro ieri, in riferimento al ponte Belvedere, il sindaco ha affermato che sarebbe importante superare l’ottica del dov’era e com’era nel processo di ricostruzione – prosegue - In piazza Regina Margherita abbiamo oggi l’opportunità di farlo, di superare il vecchio e guardare al futuro con una riqualificazione di una che magari già in occasione della prossima Perdonanza potrebbe conferire una nuova veste alla piazza, abbandonando quella avuta nel corso di tutti questi anni». «Si riescono a fare grandi cose, a nostro avviso, quando la proposta civica incontra la volontà politica e soprattutto la gestione amministrativa – conclude Ianni – Restiamo fiduciosi che in poco tempo l’amministrazione comunale possa avviare l’iter di riqualificazione».