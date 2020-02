L’Aquila, riqualificazione San Giuliano: il Comune accelera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Sul progetto di riqualificazione della zona di San Giuliano - Madonna Fore il Comune, dopo l’accordo sottoscritto con Università, Cai e frati minori francescani circa 4 mesi fa, accelera.Conciliare la vita e le esigenze di diversi attori: residenti, frati e fruitori di Madonna Fore valorizzando l’ambiente circostante liberandolo in qualche modo dall’uso smodato e a volte senza rispetto delle automobili. È un pó questo quello che sta spingendo l’amministrazione ad accelerare le fasi che porteranno verso un ampio progetto di riqualificazione della zona tanto cara agli aquilani.Che si farà è certo, c’è una base di lavoro con i tre assessorati Ambiente, Opere Pubbliche e Mobilità che stanno lavorando all’unisono per arrivare ad un progetto corale che avrà come partner il Cai, dal momento che fu proprio il Club Alpino Italiano a stimolare la discussione e, come si diceva, l’Ateneo.A giorni ci sarà una riunione operativa per definire il percorso. L’obiettivo del progetto sarà rendere tutta la zona più fruibile e sarà rivista complessivamente la viabilità. Si parte da un assunto: l’utenza negli anni è cresciuta tantissimo e gli accessi alla zona si sono quadruplicati. Si faranno dei parcheggi, questa è una necessità anche per evitare le auto a ridosso dei sentieri, paradossale se si pensa che chi frequenta l’area lo fa per camminare o per fare sport.Ci sono diverse ipotesi progettuali, sia a monte che a valle. Sul numero si sta valutando il fabbisogno. Di certo il divieto posto alla strada che porta al convento ha limitato le possibilità di parcheggiare ma vale la pena ricordare che li c’è una comunità religiosa, ci sono delle funzioni religiose e delle necessità e oltretutto quella è una strada privata.Come più volte scritto, soprattutto in occasioni di particolari funzioni, si creava il caos. Il progetto vedrà la riconfigurazione dell’area Fontana dei Patitucci - Madonna Fore dove sarà realizzata pure una piazzetta. Lo scopo del progetto complessivo è far convivere tutte le anime di Madonna Fore e San Giuliano senza difficoltà ma con tutti i comfort per godere a pieno di quell’oasi di pace e natura.