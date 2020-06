L'Aquila: riprendono i lavori per il Parco della memoria, sarà pronto a novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Sono ripresi ieri mattina, dopo un blocco di oltre due mesi e mezzo a causa del Covid, i lavori per la costruzione del Parco della memoria in piazzale Paoli. Ad eseguire in subappalto le opere in cemento armato sarà il gruppo Rossi costruzioni che si occuperà della realizzazione dei due vasconi, dei passaggi pedonali e delle panchine.I lavori, dall’importo di 100 mila euro, dureranno 60 giorni e andranno avanti in contemporanea con le opere della parte impiantistica. L’obelisco, sulla cui altezza si è discusso a lungo negli scorsi mesi e che sarà alto 14 metri, sarà realizzato in acciaio corten da una ditta che si occupa di carpenteria metallica. I due vasconi, uno più ampio, l’altro più stretto e lungo, saranno separati da un passaggio pedonale e in totale prenderanno un’area di circa 600 metri quadrati.La posa della prima pietra c’è stata lo scorso 29 ottobre e i lavori sarebbero dovuti terminare alla fine di maggio, ma il blocco dei cantieri dovuto alla pandemia ha fatto slittare la conclusione del cantiere a novembre, come spiega l’assessore alla Ricostruzione Vittorio Fabrizi. Finora sono stati eseguiti gli scavi e, subito dopo la realizzazione delle opere in cemento armato da parte del gruppo Rossi che dovrebbe chiudere il cantiere alla fine di agosto, la ditta Cricchi, titolare dell’appalto, si occuperà delle lavorazioni mancanti.«Abbiamo sistemato tutte le documentazioni per il covid e siamo pronti a partire – afferma Enrico Rossi, responsabile del gruppo che ha sede operativa a Cittàreale e Paganica – Gli operai sono tutti del posto e hanno eseguito i tamponi. Inoltre sul cantiere viene effettuata la misurazione della temperatura come previsto. Dovremmo terminare le opere in un massimo di 60 giorni». «Stiamo cercando di recuperare il ritardo che ci è capitato causa covid – spiega Fabrizi - Le imprese che lavorano sono molto serie quindi siamo fiduciosi che portino il risultato a casa entro i tempi stabiliti».I luoghi della memoria saranno due, aggiunge l’assessore: «Piazzale Paoli è il primo luogo e stiamo lavorando all’accordo con l’Adsu per prendere il sito della casa dello studente in via XX Settembre, altro luogo simbolo, da scambiare con il sito della ex scuola Carducci dove dovrebbe essere realizzata la nuova Casa dello studente. Questo iter farà un passaggio in Giunta e uno in Consiglio comunale.Nel sito della Casa dello studente sarà realizzato il progetto che ha vinto il concorso di progettazione degli studenti aquilani di Ingegneria. Avremo subito, quindi, il primo luogo della memoria a piazzale Paoli. E più avanti quello della Casa dello studente, anche questo per noi molto sentito, che sarà un luogo di riflessione e ricordo ma anche proiezione verso il futuro. Non solo quindi un luogo retrospettivo ma anche prospettivo. L’idea degli studenti, che nel frattempo si sono laureati, diventerà un progetto esecutivo che ho intenzione di appaltare prima possibile e poi con il sindaco troveremo i fondi per il secondo luogo della memoria».