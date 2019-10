L’Aquila, ridotto del Teatro: Comune incarica collaudatore e ingegnere per Scia: sui tempi nessuna certezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Nessuna certezza al momento sulle tempistiche di riapertura ma è corsa contro il tempo per restituire alla città il Ridotto del Teatro Comunale anche se oggi appare difficile, se non impossibile, avere la struttura per l’inaugurazione delle stagioni di Barattelli e Isa, la prima il prossimo 13 ottobre e la seconda il 19 dello stesso mese.Il Comune, per ora, ha incaricato un collaudatore esterno, l’ingegner Ningioni che avrebbe già acquisito dei documenti, mentre l’ingegner Bottone dovrà fare la Scia da consegnare ai Vigili del fuoco per consentire la riapertura del Ridotto (la famosa Scia è il documento mai presentato in questi dieci anni obbligatorio ad inizio lavori nel 2009).L’assessore alla ricostruzione Vittorio Fabrizi ammette le difficoltà a reperire i documenti. Pare siano dovute al fatto che è in corso un contenzioso con la ditta, iniziato con la precedente amministrazione. Il Comune avrebbe però trovato un punto di incontro riuscendo a prendere i primi documenti utili. Ma il processo non è immediato e le stagioni delle istituzioni culturali sono caratterizzate da incertezze. L’Auditorium di Renzo Piano, intanto, sembra di capire che non sarà chiuso per i lavori da svolgere sino a che non verrà riaperto il Ridotto.Fabrizi spiega che si sta lavorando alacremente ma non si ha certezza sui tempi. La Barattelli ha scritto anche una missiva indirizzata al sindaco Biondi per capire la disponibilità del Ridotto il 13 ottobre ma, a quanto pare, se le cose non dovessero cambiare si farà al Renzo Piano. Tanto è che l’istituzione cittadina avrebbe già bloccato gli abbonamenti a 250, capienza dell’Auditorium del Castello.Ci sarebbe stato anche un ulteriore incontro in Comune nella giornata di ieri per cercare di dirimere la matassa ma anche qui di tempi non ne sarebbero stati dati. Non fare tutta la stagione in città (si spera di no chiaramente) per le istituzioni sarebbe un grave danno e potrebbe comportare anche la perdita di una quota di risorse ministeriali. I piani di intervento a questo punto sono due. Uno riguarda i lavori al Ridotto dove in alcune parti ci piove dentro, danno più volte denunciato dall’Isa senza ottenere risposta anche se ora il Comune avrebbe assicurato un pronto intervento, e poi la presentazione della Scia. Senza questa non si possono fare spettacoli dentro.Guardando i numeri ad oggi la situazione degli spazi culturali dovrebbe essere migliorata ma così non è di fatto e in questo singolo episodio si dimostra perché la chiusura del Ridotto rappresenta un’involuzione. Al 6 aprile del 2009 c’era almeno l’Auditorium della Guardia di Finanza (indisponibile ora). Oggi per un problema meramente burocratico di documenti si dovrà fare a meno ( si auspica per il più breve tempo possibile) di uno spazio vitale. L’obiettivo delle istituzioni è fare attività qui pure per rispetto degli abbonati. In merito ai soldi che il Comune dovrebbe all’Isa per lavori di manutenzione al Ridotto al momento nessuna risposta sarebbe arrivata, nonostante le sollecitazioni.