5 Marzo 2021

di Marcello Ianni

(Lettura 2 minuti)







Con il capo chino su un testo di ricerca universitaria, è stata presa di soprassalto dall’ex compagno violento: ha tentato di resistere all’uomo che cercava di aggredirla per l’ennesima volta e, vedendo la situazione precipitare, la ragazza, ha avvertito gli agenti di Polizia che hanno arrestato in flagranza il ragazzo. E’ accaduto all'Aquila nella serata di ieri all’interno di una struttura deputate alla ricerca scientifica.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra volante della Questura, la 27enne ricercatrice aquilana si è improvvisamente trovata a fare i conti con il suo ex fidanzato, di tre anni più grande, anche lui aquilano. Il ragazzo ha approfittato della circostanza che a quell’ora non vi erano altri colleghi della donna per minacciarla di morte, cercando di forzare la porta d’ingresso, che è stata chiusa dalla vittima. Vedendo che la situazione stava evolvendo in un qualcosa di più grave, la ragazza ha avuto la lucidità di avvertire il personale della Polizia di Stato che in pochi istanti ha raggiunto il luogo di lavoro della giovane ricercatrice universitaria, trovando il ragazzo ancora sul posto mentre tentava di forzare l’ingresso.

Il 30enne è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida. Ad indurre il sostituto procuratore di turno ad optare per la misura cautelare dell’arresto, la circostanza che la giovane ricercatrice universitaria, già nel mese di gennaio di quest’anno aveva denunciato un episodio di violenza fisica per cui era stata costretta a ricorrere alle cure sanitarie e dal quale era scaturita la decisione di interrompere la relazione con il compagno. Volontà di chiudere con il passato che non ha fatto desistere l’ex fidanzato ad opporsi con la violenza alla scelta intrapresa dalla malcapitata ragazza.