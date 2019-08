L'Aquila: riaperto primo lotto del parco del Castello dopo il restyling, fine lavori a settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - E' stata riaperta alla città parte del primo lotto dei lavori del parco del Castello, oggetto negli ultimi mesi del lavoro di restyling finanziato dalla Fondazione Carispaq. Saranno riaperte al passeggio aiole e camminamenti ormai ultimati e anche il piazzale antistante l’auditorium di Renzo Piano. Quest’ultimo, oggi cantierato, sarà riaperto tuttavia solo temporaneamente, in attesa che venga ultimato il lavoro di stesura del brecciolino i primi di settembre. «Saranno riaperti al pubblico parte del primo lotto e parte del secondo – afferma l’architetto progettista Giovanna Liberali – Abbiamo sentito l’esigenza con il Comune, in attesa della fine dei lavori del secondo lotto prevista in settembre di restituire parte del parco alla città in concomitanza con la Perdonanza. In questi ultimi giorni ci siamo concentrati sui lavori al piazzale, cosi come chiesto dal Comune, per venire incontro alla città. Il piazzale resterà comunque chiuso ai mezzi e aperto solo ai pedoni. Nel frattempo, lavoreremo sulle aiole circostanti l’auditorium».Ad eseguire i lavori di primo e secondo lotto la ditta aquilana Edilfrair di Gianni Frattale che commenta: «Siamo in dirittura in arrivo. Dobbiamo stendere l’ultimo strato di ghiaino lavato sul piazzale e completare il percorso polivalente e quello per gli ipovedenti. Entro la prima quindicina di settembre finiremo il lavoro. Speriamo solo che la città sappia apprezzare e soprattutto mantenere bene un’opera fatta con tanta attenzione. Ora sta ai cittadini rispettare un parco che è una risorsa per l’intera città, fulcro della socialità di ogni fascia di età». Per settembre, intanto, la Fondazione Crispaq sta organizzando l’inaugurazione del nuovo parco al termine del secondo lotto di interventi.«Stiamo rispettando in pieno le previsioni – afferma la Liberali – Il lavoro sarà concluso e restituito nei tempi. In questi giorni il piazzale intanto tornerà fruibile, così come l’auditorium, se ci fosse bisogno di utilizzarlo per eventi. I lavori sui percorsi andranno avanti al rientro della ditta dalle ferie subito dopo Ferragosto. Il grosso del lavoro sui percorsi è stato comunque fatto. Gli impianti sono sati realizzati e abbiamo già compattato il terreno, si deve realizzare solo l’ultimo strato. I pali dell’illuminazione sono stati posizionati e a breve sarà sistemata anche l’illuminazione bassa lungo il percorso polivalente, in modo tale che sarà illuminato tutto il percorso».La parte di parco che sarà riaperta è dotata anche di nuovi arredi: panchine ergonomiche, tavolini e cestini nuovi. Il campo da bocce, inoltre, è stato ultimato. «Vorrei sottolineare – aggiunge l’architetto – Che gli arredi sono di artigianalità aquilana. Questo è sicuramente un particolare che fa la differenza. Mancano giusto alcune rifiniture, ma sono semplici abbellimenti, come ad esempio l’ultimazione di un muretto del campo di bocce che è praticamente terminato. La ditta andrà in ferie nei giorni di Ferragosto e al ritorno degli operai completeremo il tutto».