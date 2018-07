L'Aquila: rassegna ovini, «lavori a ritmo serrato per salvare l'evento»

di Marianna Galeota

Si lavora a ritmo serrato per salvare la rassegna degli ovini di Campo Imperatore. Dopo il tavolo istituzionale di stamattina convocato dal consigliere regionale e presidente della commissione Territorio Pierpaolo Pietrucci, ci sarà infatti questa sera una nuova riunione operativa con gli allevatori per fare il punto della situazione e per discutere del piano di sicurezza i cui costi, dopo la circolare Gabrielli sui grandi eventi, sono triplicati. Al tavolo di stamattina hanno preso parte oltre a Pietrucci anche il sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante, i sindaci dei comuni interessati, il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e la Camera di commercio che organizza l’evento. «Stiamo lavorando per trovare una soluzione e per far sì che l’evento del prossimo 5 agosto possa realizzarsi – afferma Pietrucci – Incontreremo gli allevatori per trovare una soluzione condivisa che possa mantenere salda una delle tradizioni storiche della nostra terra». Con ogni probabilità l’evento sarà spostato di un paio di settimane. La rassegna potrebbe inoltre essere ridotta rispetto alle edizioni passate, tornando alla sua tradizione più rurale, precisa Pietrucci, e non ci saranno gli stand e il mercato.



Venerd├Č 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50



