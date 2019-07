L’Aquila, rapina alla farmacia comunale di Pettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Ennesima rapina in città ai danni di una farmacia. Dopo l’episodio di qualche giorno fa alla farmacia Pulcini a San Sisto, questa volta ieri sera, in orario di chiusura, ad essere presa di mira la farmacia comunale di Pettino, vicino alla multisala Movieplex.Intorno alle 22 un uomo incappucciato e con una pistola (forse giocattolo) si è introdotto nei locali minacciando i due dipendenti e portando via l’incasso della giornata dalla cassa. Non c’erano clienti in quel momento.L’uomo avrebbe chiesto soldi e medicinali, così come era accaduto alla farmacia Pulcini dove si era pensato subito ad un tossicodipendente. Questa mattina la scientifica era sul posto per altri rilievi. Venerdì c’era stato un episodio analogo ma non concretizzato alla farmacia Sericchi. I dipendenti, accortisi della presenza di un uomo incappucciato all’esterno grazie alla telecamera, sarebbero riusciti a metterlo in fuga. Episodi che destano preoccupazione proprio perché ripetuti nell’arco di qualche giorno.