L’Aquila, punto Unicef in Piazza: a fine mese l’iniziativa dell’Orchidea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - L’ex edicola in Piazza Duomo è ufficialmente da gennaio il nuovo punto Unicef in centro storico, nel cuore della città. Un messaggio forte che il presidente del comitato provinciale Ilio Leonio e i volontari hanno voluto dare per condividere la loro missione di aiuto ai bambini e per far conoscere sempre più le loro attività. Un presidio importante che nasce dalla generosità della signora Eleonora Biagini che, in ricordo della figlia Federica Stecca, ha voluto donare all’Unicef quella struttura ormai dismessa dal suo ruolo iniziale. Presidio che si aggiunge alla sede del comitato provinciale presente in Via dei Giardini al civico 10. Alla fine del mese intanto, il 30 e il 31 marzo, in Piazza Duomo arriverà la campagna nazionale “Ogni bambino è vita” per aiutare i bambini malnutriti tra le altre cose. La campagna, di cui e testimonial l’attore Lino Banfi, permetterà grazie all’acquisto di orchidee di 4 colori diversi, di comprare latte per i piccoli, di acquistare strumenti per la diagnosi prenatale, di destinare ai bambini i vaccini antipolio e di donare alle popolazioni compresse per rendere l’acqua potabile. All’Aquila i volontari saranno in Piazza Duomo dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e la mobilitazione vede la collaborazione del Fiat Club 500 locale. I volontari saranno presenti anche a Luco dei Marsi in Piazza Ralph Alfidi e nel punto commerciale Deco dalle 9 alle 19. Ad Avezzano saranno in Piazza Risorgimento e all’Ipercoop sempre dalle 9 alle 19. Infine a Trasacco con la Pro loco in Piazza Matteotti dalle 9 alle 19.