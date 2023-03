L'Aquila, stupenda vittoria nei minuti di recupero: promossa in serie D. Grande festa

L'Aquila promossa in serie D. Grandissima prestazione contro il Capistrello nel campo di San Benedetto dei Marsi. In vantaggio con Corticchia, sono stati rimontati da una doppietta di Franchi ma nei minuti di recupero i due gol decisivi di Santirocco (48') e Alessandro (50') hanno portato alla promozione nonostante la vittoria del Giulianova a Castelnuovo. Grande festa in campo e nella città dell'Aquila.