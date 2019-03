L’Aquila, Progetto Case S.Antonio nel degrado: ora anche le siringhe

L’AQUILA - Residenti ormai sempre più esasperati al progetto Case di S.Antonio. Dopo i furti, i tentati furti e gli atti vandalici alle vetture parcheggiate ai garage, sono giorni ormai che i residenti delle piastre 9 e 11 del complesso abitativo trovano tantissime siringhe, appena usate e lasciate sul posto in barba all’igiene e alla sicurezza dei cittadini. Un pericolo soprattutto per i bambini che non capendo potrebbero toccare le siringhe. I residenti si sentono abbandonati. Il progetto Case ormai da più di un mese è terreno fertile per balordi che continuano ad imperversare. © RIPRODUZIONE RISERVATA