L'Aquila, progetto Case di Sant'Elia 2 in totale abbandono

Da un lettore de Il Messaggero e residente del Progetto Case di Sant'Elia 2, riceviamo e pubblichiamo una lettera nella quale il residente lamenta lo "stato di di totale abbandono del parco dove insistono le abitazioni provvisorie. L'ultima rasatura dell'erba risale a circa due anni fa. Gli alberi non sono stati mai potati e coprono l'illuminazione e hanno invaso anche alcuni giochi. Cani e gatti si aggirano indisturbati in particolare di notte momento in cui anche alcune autovetture vengono parcheggiate all'interno del parco. Chiaramente mai è stata fatta pulizia e non si vedono più bimbi giocare". © RIPRODUZIONE RISERVATA