L’Aquila, Progetto Case di S.Antonio terra di nessuno

L’AQUILA - Non si arrestano gli episodi di vandalismo e tentati furti al progetto case di S.Antonio, oramai quasi una terra di nessuno. Il mese di febbraio per i residenti è stato terribile ma anche marzo è iniziato nel peggiore dei modi e anche nella notte passata un cittadino ha segnalato di essersi ritrovato le gomme della macchina tagliate con una lama. La macchina era parcheggiata come sempre nel posto garage nel pianto semi interrato dove si trovano gli isolatori sismici. Circa una decina di giorni fa lo stesso lavoro era stato fatto alla macchina di un giovane. Episodi di vandalismo che si aggiungo ai tentati furti e a quelli messi a segno anche se questo magari ha una matrice certamente diversa. Fatto sta che i residenti sono sfiniti e nonostante le richieste di maggiori controlli questi atti si susseguono. La notte, ormai, diventa il momento peggiore e molti residenti trascorrono le nottate in giro a tutela delle loro abitazioni.