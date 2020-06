L’Aquila, primo festivo: rivincita del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - È la rivincita del centro storico. Nel primo vero banco di prova festivo dal momento delle riaperture L’Aquila fa la voce grossa.Certo, la mattinata di sole e le varie manifestazioni in giro, hanno aiutato non poco. Ma l’apertura dei negozi in centro è stata apprezzata. Gente nei tavolini dei bar, famiglie a passeggio, capatine nei negozi per lo shopping.Secondoche rappresenta il movimento dei commercianti ed è anche presidente provinciale di Conflavoro facendo un sondaggio tra gli esercenti c’è stata soddisfazione.”Il centro ha dimostrato la sua positività anche grazie a noi commercianti - dice - a breve partiremo con pubblicità e campagne per invitare le persone a venirci a trovare. Vogliamo dare slancio al centro, la città sarà accogliente”.A testimoniare la buona risposta è anchedel Bar del Corso. “Un movimento buono e inaspettato - sostiene - abbiamo iniziato a lavorare alle 8 e a ora di pranzo ancora c’era un flusso costante. Qualche persona ci hanno fatto visita pure dalla costa”.Tra una passeggiata e l’altra c’è spazio anche per un buon libro edella libreria Colacchi conferma il buon banco di prova.della Luna parla di ultimi giorni abbastanza buoni dal punto di vista degli affari. “La gente - racconta - si comincia a rivedere dopo le 11.30. Qualche turista da Chieti mi ha chiesto delle calamite, per il resto le persone comprano piccoli gadget, regali, qualche mascherina e i più giovani qualche cappello americano.re del gelato, al Messaggero dice che il punto vendita di Piazza Duomo é quello che sta andando meglio in questo momento. Il centro commerciale per lui ora soffre di più, come a Pettino dove a causa della chiusura del cinema c’è sofferenza con la scelta di mettere chiaramente meno personale.Conferma la tendenzache ha attività sia in galleria che in centro. Si è molto lontani dal flusso del pre Covid. Il 10 giugno lui riaprirà l’Osteria da Giorgione in centro e per quel che riguarda l’albergo c’è stata una prenotazione di una coppia che aveva come meta Campo Imperatore ma il giro ancora non si rimette in moto e le difficoltà per gli imprenditori, anche considerando il bonus famiglia che loro in sostanza anticipano, sono ancora enormi e il periodo difficile non è lasciato alle spalle.In piazza, manifestazione a parte, erano aperte le casette di legno e a quanto pare anche li c’è stato un discreto movimento. Anchedi Chicco parla di movimento ancora scarso. Di certo i negozi sono favoriti da una clientela ben consolidata ma i flussi sono bassi. Pure le attività della periferia provano a ripartire. “La gente ha voglia di normalità - spiegadell’Aquerello - tante colazioni e tanti aperitivi. La gente viene e rispetta le regole, i nostri tavoli sono a distanza e si lavora in sicurezza. Ci sono spesso dei controlli e questo è un buon segnale”.