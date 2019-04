Decennale sisma 2009/L’Aquila, presentata la fiction “L’Aquila Grandi Speranze”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - È passato un anno dalla scossa del 6 aprile del 2009. Franco e Silvia interpretati da Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro sono ancora impegnati nella disperata ricerca della figlia Costanza, scesa con loro quella notte in Piazza Duomo e poi scomparsa nel buio della città che sembra averla inghiottita. L’archiviazione del caso e la sospensione delle ricerche apre tra loro una crisi profonda. Gianni, invece, interpretato da Giorgio Tirabassi riesce a tornare nella sua casa in centro e decide di lottare assieme alla sua famiglia (la moglie è l’attrice Valentina Lodovini) per la ricostruzione della città organizzando una grande manifestazione di protesta ( le carriole) proprio quando un costruttore romano interpretato da Luca Barbareschi si presenta in città con un’idea visionaria. In mezzo ci sono i ragazzi che, a 13 anni, si riappropriano della zona rossa interdetta che diventa il loro regno. Davide, Simone, Patrick e Fabrizio riescono anche a crescere tra quelle case in rovina che gli adulti hanno lasciato dando uno sguardo diverso al futuro. Per Davide, quel gioco, è l’unico modo del resto per provare ad affrontare la scomparsa della sorella. Gli abitanti della città che dopo un anno provano a riprendersi la vita, ognuno a modo suo. È “L’Aquila Grandi Speranze”, fiction la cui prima puntata andrà in onda il 16 aprile su Rai Uno, coproduzione Rai Fiction e Ideacinema divisa in 6 puntate e creata da Stefano Grasso. L’anteprima del primo episodio è stata mostrata alla stampa locale, nazionale e alle autorità in città all’Auditorium del parco dove il sindaco Pierluigi Biondi ha salutato la produzione e il regista Marco Risi, prima del giro in centro nei luoghi del set e della conferenza stampa in Regione alla quale ha preso parte il presidente Marco Marsilio. Per il regista Marco Risi è stato bello tornare. << L’incontro con i ragazzi del film, tutti aquilani tranne i tre di Roma, è stato emozionante. Sono state tante settimane di riprese ma non mi sono mai stancato. Venni qui nel 2010 e camminando nei vicoli, sentendo solo il rumore dei miei passi, pensai che sarebbe stato bello girare un film qui ma non avrei mai immaginato di girare questo film >>. Giorgio Marchesi ha vissuto la città nei giorni delle riprese. << Avevo visitato prima la zona rossa - racconta - e anche il reparto di psichiatria dell’Ospedale. Il mio personaggio è uno psichiatra e i racconti della gente sono stati fondamentali per capire cosa è accaduto quella notte. Non raccontiamo l’emergenza ma quello che è accaduto dopo e secondo me è l’aspetto più interessante. Tornando ho visto dei cambiamenti, mi piacerebbe restare all’Aquila di sera, era piacevole vedere in città in quei giorni i giovani, del resto L’Aquila è stata una città piena di ragazzi per via dell’Università >>. Per Giorgio Tirabassi girare per le vie del centro distrutto è stato molto impegnativo emotivamente, spiega. << Anche raccontando storie di vita quotidiana si conviveva con il dramma tangibile. Pensi che a volte delle storie vengano gonfiate, poi ti rendi conto che invece non è così >>. Tante le comparse aquilane nella fiction con in evidenza i giovanissimi attori Greta Bontempo, Gabriele Panella, Alessio Gallucci e Diego Leone. La serie ha toccato luoghi significativi del centro come Piazza San Pietro con il bar Rosy, Piazza San Marciano, il Castello, il Torrione o Palazzo Centi che nella serie è il Palazzo della Prefettura.