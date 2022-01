Ferito sciatore, in modo non grave, sulle piste di Campo Imperatore dove il 40enne è stato soccorso con l'eliambulanza atterrata vicino alle piste da sci. L'uomo si è ferito con la lamina degli sci, nulla si grave. Diversi gli interventi dell'eliambulanza in montagna il primo giorno del 2022 dove si sono riversate migliaia di perone per le vacanze di Capodanno.