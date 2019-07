L’Aquila, piano parcheggi provvisorio: aree cantieri ridotte, allo studio cambio di marcia in via Garibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Piano parcheggi provvisorio per il centro storico in evoluzione continua ma intanto alcune delle misure previste già si stanno attuando con un restringimento dei cantieri in alcune zone per recuperare spazi e cambio della segnaletica. Ma non solo. Perché si ragiona pure su un ipotetico cambio di marcia su Via Garibaldi. I primi posti auto recuperati passano intanto attraverso il cambiamento della segnaletica, rimasta invariata rispetto al 2009. Sono stati tolti dei divieti, infatti, e parallelamente sono state ripristinate le strisce bianche per i tradizionali parcheggi.Questo è stato già fatto, ad esempio, in Piazza Palazzo dove ormai ci sono molte attività commerciali. Due posti disabili, alcuni con disco orario come chiesto dagli esercenti e altri classici. Interventi fatti anche in Piazza San Silvestro dove sono stati tolti pure dei divieti. Nel corso grande d’ora in avanti si potrà parcheggiare ambo i lati, fatta eccezione per dove insistono attività commerciali per non chiudere gli ingressi.Una riunione con il responsabile della ricostruzione, afferma l’assessore Mannetti, ha permesso di far decidere che laddove i cantieri siano in sicurezza sarà possibile recuperare posteggi. A Piazza Santa Maria Paganica dopo l’intervento di pulizia dell’assessorato all’ambiente seguito alle tante denunce e lamentale dei residenti, si sta cercando di ridurre l’area occupata dai cantieri per realizzare parcheggi, così come a San Silvestro. Stesse modalità. Martedì prossimo in Commissione territorio ci sarà l’ultima audizione con i residenti. All’esito di questa sarà stilato il documento ma intanto si stanno attuando già alcune delle misure previste nel piano provvisorio dei parcheggi, uno strumento ritenuto necessario in attesa dello sblocco della realizzazione di alcuni parcheggi più grandi ex novo senza dimenticare le sorti del mega parcheggio di Collemaggio, appese al Consiglio di Stato il prossimo 10 luglio.Via i divieti anche in Via Castello dove c’era ancora la segnaletica per i parcheggi a pagamento e si sta ragionando su Via Sallustio dove ci sono ancora molti cantieri e dove la ricostruzione sarà ancora molto lunga. Il piano è in evoluzione anche perché al vaglio ci sono molte altre idee e ipotesi. L’assessore sta valutando anche le proposte arrivate per i parcheggi nell’area dell’ex San Salvatore dai consiglieri comunali Carla Cimoroni e Roberto Junior Silveri. In commissione territorio il prossimo martedì si ragionerà anche sull’inversione del senso di marcia in Via Garibaldi. Si sta valutando questo “cambio” per favorire l’accesso dei residenti, difficoltoso soprattutto quando c’è l’isola pedonale la sera ma per la presenza dei tavoli all’aperto delle attività. Un discorso complesso al quale l’assessore vuole dare piena attuazione nel giro di pochissimo tempo. Il capogruppo di Forza Italia Giorgio De Matteis aveva sollecitato più volte la predisposizione di un piano provvisorio dando anche un tempo all’assessore: un mese per risposte concrete.