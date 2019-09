L’Aquila, Pettino nel degrado: pronto piano di rimozione rotaie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Pettino è uno dei quartieri residenziali più popolosi della città ma i cittadini, almeno alcuni, si sentono di serie B. E dopo il terremoto alcune situazioni di degrado sono peggiorate negli anni. Vie che sembrano abbandonate a se stesse, ridotte in condizioni pietose e con marciapiedi in alcuni casi con il cemento rotto e pieni di erba, a tratti impraticabili, che impediscono anche il semplice passaggio a piedi.Un cittadino porta l’esempio di una semplice camminata per arrivare al cinema, alla vicina multisala. Solitamente le erbacce e le sterpaglie impediscono di poterlo fare anche se, negli ultimi tempi, una ripulita alla parte alta è stata data e anche in via Antica Arischia e in occasione della visita del presidente Mattarella alla Mariele Ventre qualche intervento è stato fatto negli ultimi giorni.Ma i cittadini chiedono non eventi sporadici ma un’attenzione maggiore verso il quartiere che vorrebbero decisamente più in ordine e vivibile anche a piedi. Eppure se pensiamo a via della Comunità Europea, ad esempio, sappiamo che è una delle vie più trafficate e importanti della città. E subito nelle vicinanze Regione, attività commerciali, la sede del Liceo Cotugno, studi medici e professionali.Da qui ogni giorno arrivano però decine e decine di segnalazioni. Il manto stradale è il problema forse più sentito. Buche e crateri ovunque, rattoppi fatti per tamponare che ormai, anche dopo i nubifragi estivi, sono saltati. Le automobili rischiano ruote e sospensioni ogni giorno e infatti il maggior numero di problemi in questo senso si è registrato proprio in alcune vie di Pettino. Alcune strisce pedonali si sono cancellate nel tempo ed è arrivata puntuale la protesta di una mamma che ha segnalato a questo giornale come, a causa della mancanza di strisce e dell’alta velocità delle macchine, a volte non si riesca con il passeggino ad attraversare le strade principali nel quartiere a causa dell’estrema pericolosità.. A questo però il Comune sta mettendo una pezza perché si stanno ridisegnando nel quartiere ben 13 nuovi attraversamenti pedonali. Le rotaie della metro continuano a provocare incidenti soprattutto a motorini, moto e biciclette. Ma il Comune ormai ha deciso che le toglierà ovunque anche se la spesa è notevole. Il progetto è pronto e si stanno facendo le ultime modifiche da inviare al Ministero. I soldi ci sono e ci sono stati già diversi incontri tecnici, 6 milioni di euro del progetto Metrobus e una parte sarà destinata alla rimozione delle rotaie.Dove sono state fatte le rotatorie sarà più difficoltoso ma l’assessore Carla Mannetti assicura che si andrà avanti. I cittadini di Pettino però non vogliono più aspettare e alcuni sostengono che la situazione è davvero fuori controllo e chiedono che in attesa della rimozione si faccia qualcosa per migliorare le loro strade e il decoro del quartiere. Tra l’altro, in occasione delle prime piogge settembrine, i cittadini hanno segnalato allagamenti sia in via della Comunità Europea che in via Amiternum a causa dei tombini ostruiti.