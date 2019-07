L’Aquila, Perdonanza: Sara Luce Cruciani e Federico Vittorini sono la dama della Bolla e il Giovin Signore

L’AQUILA - Sono Sara Luce Cruciani e Federico Vittorini la Dama della Bolla e il Giovin Signore scelti per la Perdonanza del decennale, edizione 715esima edizione. Un significato profondo nella scelta delle due figure principali del corteo della Bolla. Sara e la sua mamma, immortalate in una foto che ha fatto il giro del mondo nel 2009 dopo il sisma, uscirono miracolosamente dalla loro casa in centro, fotografate fuori dall’ospedale con sui volti i segni di quella notte. Federico Vittorini, figlio di Vincenzo, ha perso mamma e sorella in quella notte. Le storie di due ragazzi che hanno saputo ricominciare e resistere, due persone che hanno scelto di non recidere il legame con questa città, ha detto il sindaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA