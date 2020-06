L’Aquila, paura a Sassa al passaggio a livello: sbarra aperta ma semaforo rosso

L’AQUILA - Attimi di paura a Sassa nel primo pomeriggio di oggi quando alcuni automobilisti si sono ritrovati nel passaggio a livello di Ponte Peschio, quello che dal centro abitato conduce sulla statale, con la sbarra aperta ma con il semaforo rosso e il treno in transito dunque.



Un attimo di disattenzione di qualcuno avrebbe potuto generare guai seri. Delle due sbarre che chiudono il passaggio a livello, infatti, soltanto una si è abbassata regolarmente, probabilmente per un mal funzionamento del sistema.



Fortunatamente non è accaduto nulla grazie alla segnalazione tempestiva di un automobilista che, trovandosi sul posto, ha allertato subito la Polizia che si è recata a Sassa per controllare la situazione è bloccare il passaggio.