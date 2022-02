L'Aquila, passante travolto da un bus: gravissimo

Viene investito da un bus dell'Ama all'ingresso del terminal di Collemaggio, all'Aquila. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, all'inizio della strettoia che accompagna i pullman fuori il piazzale. Corsia che a un certo punto interseca un passaggio pedonale.

E' qui che un 70enne aquilano è stato travolto da un pullman dell'Ama, di grandi dimensioni. Nonostante il mezzo andasse a una velocità moderata, il pedone non è riuscito ad evitarlo. Dal bus sono usciti gli utenti mentre l'autista si è subito prodigato per portare i primi soccorsi. Sul posto dopo poco tempo sono intervenuti gli operatori del 118 per il trasferimento in codice rosso al Pronto soccorso. Sono arrivate tre pattuglie dei vigili urbani per i rilievi. Al termine degli accertamenti, dell'audizione dello stesso autista e anche di altri testimoni, gli agenti della Municipale hanno avvertito il Pm Stefano Gallo, che ha ordinato il sequestro del mezzo in virtù della gravità delle lesioni riportate dal pedone.

Nei prossimi giorni i vigili urbani daranno il via a una serie di accertamenti per capire i motivi che hanno portato il conducente del mezzo a non accorgersi dell'attraversamento del pedone. Come prassi innanzitutto la verifica sull'eventuale uso di telefoni cellulari durante la guida. Il caso del sinistro stradale di ieri verrà anche affrontato anche in sede ministeriale, attraverso l'apertura di una indagine interna.