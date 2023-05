Orsi del Parco, mamma Amarena con i suoi due cuccioli: la prima foto di Paolo Forconi

La prima foto di mamma Amarena e i suoi nuovi cuccioli è stata scattata dallo zoologo Paolo Forconi che l'ha pubblicata questa mattina sul suo profilo Facebook. Nulla si sa sul luogo dell'avvistamento, per proteggere i cuccioli dai curiosi e dai tanti inseguitori con i telefonini in mano che hanno assaltato per due anni Juan Carrito, l'orso popolarissimo sui social, mascotte dell'Abruzzo e famosissimo per le sue scorribande in pasticceria, alla stazione di Roccaraso, ma anche nei pollai, sugli alberi di prugne nei centri del Parco nazionale l'Abruzzo, Lazio e Molise, dove saliva abilissimo e faceva scorpacciate. Juan Carrito è morto pochi mesi dopo essere stato investito da un'auto, era il figlio di Amarena, che in un rarissimo parto quadrigemellare era riuscita a portare fino allo svezzamento i suoi quattro cuccioli, per mesi inseguiti da turisti e curiosi.

In un post Forconi ha scritto: «La super mamma Amarena è in ottima forma e i 2 nuovi nati sono molto vivaci, giocano a fare la lotta e si arrampicano sugli alberi con una energia incredibile! Foto fatta da oltre 300 metri di distanza in compagnia di carabinieri, carabinieri forestali e alcuni abitanti del luogo».