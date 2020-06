L'Aquila: il parco giochi si prenota con l'app, la proposta delle mamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - I bambini al parco giochi solo con prenotazione tramite un’app per regolare i flussi nelle aree ludiche cittadine e controllare così i possibili assembramenti. È la proposta del direttivo dell’associazione Mamme per L’Aquila che ieri ha incontrato l’assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta per parlare della chiusura delle aree gioco cittadine, tuttora inaccessibili nonostante la fine del lockdown. Per la chiusura dei parchi sono tante le proteste dei genitori raccolte dall’associazione. Nonostante i divieti, tuttavia, sono molti i parchi gioco dove i nastri segnaletici posti a chiusura delle aree sono stati strappati, come ad esempio al parco del Sole, e tante le segnalazioni di bambini su altalene e scivoli nonostante le restrizioni.«Potremmo essere la prima città a ideare giochi a prenotazione con un progetto pilota e con l’app Comunicare per proteggere – afferma Valeria Baccante del direttivo di Mamme per L’Aquila – In moltissime città i parchi sono rimasti chiusi a causa delle norme stringenti sulla loro pulizia. È altrettanto vero che in tanti non rispettano le regole, nonostante i parchi siano chiusi, quindi sarebbe giusto che si facessero multe laddove necessario. È importante che i bambini si divertano, ma è più importante la loro salute, quindi si potrebbe studiare un modo per riaprire i due o tre parchi gioco più grandi con prenotazione per evitare assembramenti». Nell’incontro di ieri, l’assessore Taranta ha accolto con favore la proposta dell’associazione, affermando che il Comune, che già sta lavorando sull’argomento, proverà a studiare delle soluzioni idonee.«Valuteremo la proposta delle mamme – spiega Taranta – Il Dpcm del 17 maggio prevede la possibilità dell’apertura delle aree gioco ma con delle regole ben precise come mascherine obbligatorie, sorveglianza delle aree, distanze di un metro tra le persone e i bambini, bambini accompagnati da almeno un genitore e la pulizia approfondita dei giochi almeno una volta al giorno con detergenti neutri. Queste regole sono difficili da applicare per una città come la nostra che ha 37 aree gioco alle quali si sommano i 19 parchi gioco dei Progetti case». Intanto l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha inviato una nota al governo, specificando che le prescrizioni imposte sono inattuabili, tanto che in quasi tutti i comuni i giochi restano chiusi. «Nel frattempo l’assessorato all’Ambiente ha fatto un’indagine per capire quali sarebbero i costi di una pulizia e sorveglianza quotidiana dei giochi – aggiunge l’assessore – Costerebbero 200 euro al giorno moltiplicati per 37 parchi. Bisognerebbe in tal caso avere fondi dell’emergenza perché non potremmo sottrarre somme alla cura del verde cittadino che pure ha spese consistenti». Il Comune ha anche valutato l’ipotesi di aprire solo alcuni dei parchi più grandi, tuttavia, precisa Taranta: «così facendo si correrebbe il rischio di creare assembramenti negli unici parchi gioco aperti e questo ovviamente non è consentito. In ogni caso aspettiamo nuove disposizioni che dovrebbero arrivare alla metà di giugno».