L'Aquila: parco del Castello, al via il secondo lotto di lavori; i cittadini chiedono telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Aquila - Partiranno la prossima settimana i lavori del secondo lotto del parco Castello e i cittadini chiedono già a gran voce l’installazione di telecamere per il parco che sta rinascendo con percorsi benessere, nuove aiole, arredi e illuminazione. Il progetto del secondo lotto è stato approvato in Giunta lo scorso 13 giugno e i lavori andranno in continuità con quelli già conclusi del primo lotto, come spiega Marco Fanfani, presidente uscente della Fondazione Carispaq che ha progettato e finanziato l’intero intervento di restyling.Il secondo lotto costerà 1 milione di euro. «Spero che per agosto i lavori potranno essere conclusi – afferma – Per quanto riguarda le telecamere, dal Comune ci dissero che sarebbero state ricompresa nel più grande piano di videosorveglianza della città. In ogni caso alla fine dell’intervento vedremo se sarà possibile piazzare qualche telecamera sia pur provvisoria. In ogni caso sarà una cosa da concordare con l’amministrazione. Stiamo realizzando una ottima illuminazione sia alta che bassa e credo che già quella sarà un buon deterrente per eventuali atti di vandalismo che, speriamo, non ci saranno. Senza zone buie e infrequentabili, già solo con la luminosità e con la frequentazione di famiglie e giovani, si eviteranno vandalismi».Al termine dei lavori del primo lotto, il parco si presenta oggi con nuove aiole, prati rigogliosi e verdissimi, vialetti e cordoli risistemati e con una nuova illuminazione al led e i cittadini, soprattutto sui social network hanno dimostrato grande entusiasmo, pubblicando foto e apprezzando i lavori fatti finora. Il secondo lotto prevede il rifacimento del piazzale dell’Auditorium di Renzo Piano con un nuovo brecciolino compattato con materiale naturale, la realizzazione dei percorsi salute e di quello per ipovedenti, la risistemazione della pineta, dell’area intorno alla chiesetta del Crocifisso e del parco giochi per bambini e la creazione del nuovo impianto di illuminazione bassa. «Era già previsto con la ditta che i lavori andassero in continuità – aggiunge – Il progetto era già pronto e quindi lavoreremo senza sosta fino a completamento dell’opera. E’ un punto nevralgico per la socialità della città e si trova proprio nel cuore del centro storico ed è inoltre molto frequentato da famiglie, giovani per gli aperitivi e persone che fanno sport».Entusiasta il sindaco Pierluigi Biondi che plaude al lavoro svolto finora dalla Fondazione. «Il parco è davvero molto bello e anche l’intero progetto – afferma – E’ inoltre un parco pienamente accessibile. Per quell’opera abbiamo chiesto i pareri preventivi della commissione arredo urbano in ordine alla qualità estetica di alcune cose e dell’ufficio del disability manager che ha valutato attentamente il progetto per quanto riguarda l’accessibilità. Il parco del Castello, a differenza del parco del Sole che era un intervento già in essere, è il primo intervento pubblico interamente verificato, prima che partissero i lavori, con il disability manager e mi sembra che i risultati siano ottimi».