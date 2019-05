L’Aquila, palazzo a rischio sul Corso: la messa in sicurezza tarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A più di un mese dall’esplosione, per fortuna solo mediatica, del caso del palazzo nel corso stretto a rischio crollo i lavori sull’edificio ancora non sono iniziati ma il Comune sembra essere convinto nel voler mettere la parola fine, in qualche modo, su questa vicenda. Un ritardo, sembrerebbe per motivi economici. I lavori di messa in sicurezza dello stabile all’angolo con Via Del Carmine sono stati considerati assolutamente necessari dopo i rilievi effettuati dai Vigili e dal Comune. La parziale salvaguardia della pubblica incolumità ora è assicurata da un tunnel pedonale. Ma non basta. Il Comune e il Consorzio Filomusi Guelfi, durante questo periodo, hanno avuto diversi incontri ma i tempi, chiaramente, sono andati per le lunghe tanto è che l’ente, una volta considerata la buona volontà del Consorzio ad effettuare i lavori, ha dato l’ok per una proroga.Che cosa è accaduto nel mentre? C’è stata innanzitutto una revisione del progetto di messa in sicurezza presentato. Inizialmente prevedeva una forma di puntellamento troppo impattante e questo avrebbe significato la chiusura totale del Corso. Così il Comune ha chiesto ed ottenuto un cambiamento e l’assemblea dei proprietari ha approvato il nuovo progetto. Secondo l’impegno preso il Consorzio andrebbe a realizzare un puntellamento lasciando un metro e venti di passaggio pedonale, imposto dal Comune. Il puntellamento verrebbe fatto sull’angolo più danneggiato non per tutta la lunghezza del palazzo mettendo i micropali per le fondamenta. In questa maniera, arrivando alla parte meno a rischio pian piano, sarà possibile smontare subito il puntellamento e continuare a lavorare sul resto della facciata del palazzo senza rischi e con la strada più fruibile. Un lavoro che sta bene al Comune e che dovrebbe avere come tempo necessario di realizzazione al massimo una decina di giorni.A frenare l’inizio ci sarebbe però, il condizionale è d’obbligo, un problema di liquidità da parte del Consorzio. L’importo per questa messa in sicurezza sarebbe attorno ai 140 mila euro. Il Comune ha la necessità di mettere in sicurezza tutta l’area proprio per le esigenze dei cittadini, di chi ci vive e lavora. I prossimi giorni saranno fondamentali e decisivi per capire se l’ente dovrà sostituirsi in qualche modo al Consorzio o se finalmente i lavori potranno iniziare come da cronoprogramma. Di certo la posizione del Consorzio è molto particolare. Questo ha sempre sostenuto di aver avuto danni richiamando ai sottoservizi ma non all’imperizia di chi li ha seguiti piuttosto a problemi del suolo. Lavori che comunque, si è accertato, hanno compromesso la stabilità del palazzo. Il Consorzio ha pure parlato di cifre, sostengono di aver subito danni per imporri considerevoli. C’è un contenzioso, come è noto, con Asse Centrale Scarl i cui tempi non permetteranno il recupero a breve dell’edificio e i residenti di questo sono molto rammaricati.. In molti attendono con ansia l’inizio dei lavori e la fine, soprattutto, per far tornare quella via alla normalità.