L’Aquila, palazzo Corso stretto: nuovo progetto eviterà la chiusura completa della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà presentato al Comune dell'Aquila il prossimo lunedì il cronoprogramma per la messa in sicurezza dell’aggregato sul Corso Stretto, all’angolo di Via del Carmine. Il Comune, con l’assessore Fabrizio Taranta, ha incontrato sia il progettista Valentino Perilli che la proprietà del corposo aggregato. Si è scongiurata la chiusura totale del Corso per la messa in sicurezza dello stabile a rischio. In prima battuta l’ente aveva chiesto al Consorzio rappresentato dal presidente Mastrangelo una revisione del progetto che aveva presentato per le opere provvisionali di messa in sicurezza, in quanto secondo il Comune il progetto così come era stato presentato avrebbe messo a rischio tutta la viabilità della zona con un puntallamentro troppo impattante che avrebbe vanificato gli sforzi per rendere il Corso fruibile con la realizzazione del famoso tunnel pedonale.Il progettista ha recepito tutti i cambiamenti richiesti dal Comune (il suo parere era vincolante) e ha così predisposto un nuovo progetto meno impattante ma comunque con un puntellamento importante. Ma per ridurre al minimo i disagi si è pensato di partire con la messa in sicurezza del lato più compromesso smontando poi il puntellamento più importante (sarà comunque consentito il traffico pedonale) e consentendo la realizzazione delle opere riaprendo comunque tutto il Corso alle auto e ai pedoni. Tutto questo per venire incontro più possibile, ha spiegato Taranta, a residenti e commercianti che potranno continuare a lavorare regolarmente. Un volta terminata la messa in sicurezza per la quale il Comune ha intimato i noti venti giorni, sarà smontato anche il tunnel pedonale che di certo non è un bel biglietto da visita esteticamente per chi arriva all’Aquila. Lunedì si capiranno meglio i tempi ma il Comune è tassativo e tutto dovrà essere fatto nella tempistica prevista. Il Comune ha incontrato anche la proprietà, molto rammaricata dalla situazione non potendo rientrare nelle proprie abitazioni per il momento poiché la faccenda sarà ancora lunga. Il Consorzio Filomusi Guelfi è obbligato ad effettuare questi lavori di messa in sicurezza dopo i sopralluoghi che nel tempo hanno accertato il peggioramento del comportamento dell’edificio. Per la ricostruzione completa dell’edificio ci vorrà, come si diceva, molto più tempo perché finora non si è arrivati ad una soluzione bonaria e c’è, come è noto, un contenzioso in atto con Asse Centrale che sta realizzando l’opera pubblica dal valore complessivo di 80 milioni di euro.La stabilità del palazzo sarebbe stata compromessa a causa dei lavori dei sottoservizi ma non per imperizia o per lavorazioni non a norma, così di recente ha scritto il Consorzio in una nota, ma piuttosto per un imprevisto geologico che può accadere in una città come L’Aquila. Il Consorzio ha parlato pure di danni subiti per 440 mila euro da loro e 129 mila per la ditta Soalco. Anche Asse Centrale, prima, aveva detto la sua dicendo che accostare in modo diretto la vicenda del palazzo ai lavori dei sottoservizi era indimostrato e strumentale.