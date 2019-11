L’Aquila, palazzo Corso stretto: per Natale si spera di smontare tunnel pedonale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - È corsa contro il tempo per smontare entro Natale il camminamento di legno pedonale nel corso stretto e riaprire completamente quella parte di strada del centro storico alla normale viabilità. Di tempi certi non ce ne sono ma vige un cauto ottimismo e il Comune pensa di potercela fare. Meno di due settimane intanto ci vorranno per partire effettivamente con i lavori di messa in sicurezza dell’ormai famoso palazzo a rischio del Consorzio Filomusi Guelfi.Una volta partiti i lavori, come conferma l’assessore Fabrizio Taranta, questi dovrebbero concludersi in trentacinque giorni circa, massimo quaranta, per cui l’auspicio è di rendere fruibile tutto il corso almeno per le festività, per dare un pó di respiro a quei commercianti in qualche modo danneggiati dall’ingombrante tunnel che però, occorre ribadirlo, è stato l’unico modo per non chiudere completamente l’accesso al centro da quel lato. Intanto si può dire che sono in corso i rilievi geologici e i sondaggi nel terreno per capire come meglio intervenire e il progettista sta redigendo anche il progetto esecutivo, al momento c’è il preliminare. I rilievi sono necessari e l’intervento non sarà un puntellamento, probabilmente saranno inseriti dei micropali, si tratta infatti di un consolidamento dello strato di terreno che sta sotto il muro del palazzo.Il progetto, come si diceva, è pressoché pronto e in base ai rilievi si capirà l’importo che serve e se le opere potranno essere affidate direttamente in urgenza chiamando cinque ditte e vedendo i vari preventivi, questa sembra essere la strada. Ripristinare la sicurezza nella zona è essenziale per la normale circolazione e pure per il passaggio dei mezzi di soccorso. Certamente il progetto esecutivo che verrà fuori non sarà impattante.Il Comune intende ridurre al minimo i disagi nella popolazione e nei commercianti e soprattutto vuole agire per step partendo dall’angolo più danneggiato per mettere la facciata in sicurezza e al tempo stesso poter smontare, anche prima della fine di tutti i lavori se possibile, il tunnel pedonale che non è di certo un bel vedere tra l’altro.Il percorso di ricostruzione effettiva dell’edificio però è ancora molto lungo, occorre precisare che questo è solo un intervento per la messa in sicurezza dopo i rilievi del passato effettuati sia dai Vigili del Fuoco che dai tecnici del Comune sullo stato di salute dell’edificio, non buono.In mezzo ci sono i proprietari che, imbrigliati in cause giudiziarie, non potranno tornare a casa a breve o riaffittare gli spazi commerciali. I tempi non sono brevi. Il Comune, in questo caso, ha anticipato le spese sostituendosi alla proprietà che però per statuto con il Consorzio non poteva fare lavori che andassero oltre la normale ricostruzione. Il Comune poi dovrà in qualche modo recuperare queste somme. Ma questa è un’altra fase.