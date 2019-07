L’Aquila, palazzo Corso stretto: il Comune vuole partire con i lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune dell’Aquila punta a far partire entro fine mese i lavori all’aggregato del Consorzio Filomusi Guelfi che raccoglie i proprietari del palazzo nel corso stretto, all’angolo con Via Del Carmine. Palazzo a rischio, come più volte evidenziato da vari sopralluoghi, i cui lavori di messa in sicurezza intimati da ordinanza sindacale non sono mai partiti. Il Comune dovrebbe così sostituirsi al Consorzio che non ha le cifre necessarie attingendo al bilancio ma rifacendosi poi sulla proprietà, questo sembra essere l’iter da osservare. Ma non è così semplice.Dopo che il Tar ha deciso che le spese per la messa in sicurezza sono a carico del Consorzio, l’ulteriore passaggio che forse ci sarà da parte della proprietà è il ricorso al Consiglio di Stato. Ma intanto la causa civile é già partita e l’atto di citazione è stato notificato nei giorni scorsi. Causa civile contro tre soggetti: Gran Sasso Acqua, Asse Centrale scarl e Massicci, la ditta sub appaltatrice. La causa civile, vale la pena specificarlo, parte dai proprietari dell’edificio e non dal Consorzio come entità.La principale contraddizione di questa vicenda è che il Consorzio è un soggetto che ha lo scopo semplicemente di eseguire i lavori di riparazione post sisma e non può movimentare altre cifre, questo prevede la legge. La cifra che serve è consistente perché ci sono almeno due passaggi: il puntellamento che costa intorno ai 140 mila euro e poi la fase di riparazione vera e propria il cui costo si aggira intorno ai 400 mila euro. I proprietari dell’edificio sono dieci.Mancavano otto mesi alla restituzione dello stabile dopo i lavori post terremoto quando questi sono stati interrotti. Da due o tre anni ormai i proprietari non possono godere delle loro abitazioni, immersi nelle faccende giudiziarie. I lavori, con l’impresa Soalco, avrebbero dovuto concludersi infatti il 30 luglio del 2017. Da lì tutti i passaggi ben noti, compreso l’accertamento tecnico preventivo. In questa lunga vicenda è evidente che non si è riusciti ad arrivare mai ad una soluzione bonaria e si è andati avanti a suon di carte bollate.Per il Ctu i danni subiti dal Consorzio sono oltre 440 mila euro, dalla ditta Soalco invece circa 129 mila. In tutto questo tempo ci sono stati diversi passaggi tra il Consorzio e il Comune. Esiste già il progetto per la messa in sicurezza dell’edificio, ritoccato e modificato dopo le indicazioni del Comune che aveva ritenuto troppo impattante il primo progetto presentato. Questo è stato redatto, su incarico del Consorzio, dal direttore dei lavori l’ingegner Valentino Perilli. Il Consorzio, nel comunicare l’avvenuta approvazione del progetto, chiariva pure e questo intorno alla metà di maggio che non sarebbe stato in grado di affrontare le spese. Attraverso la causa civile i proprietari chiedono i danni, danni certamente materiali all’edificio ma anche mancati guadagni di affitti a persone o a esercizi commerciali che c’erano prima.