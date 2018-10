L’Aquila, a Paganica costruire sulla faglia costa e gli indennizzi non bastano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paganica non è solo la frazione più popolosa del territorio ma è famosa anche per la faglia del terremoto. E ora accade che, nei progetti di ricostruzione, il progettista debba tener conto dei vincoli geologici imposti da queste accelerazioni nel sottosuolo. Il costo delle opere aggiuntive però, che potrebbero essere ad esempio le platee, assorbe la stragrande maggioranza dell’indennizzo e succede che, alla fine, mancano i soldi persino per le rifiniture. Non è questione di parcelle, precisano gli ingegneri, ma per questo rispetto dei vincoli diventa necessario un iter ulteriore per chiedere un supplemento dell’indennizzo e i tempi si allungano ancora. È accaduto, come testimonia l’ingegner Giustino Iovannitti, anche in un piccolo aggregato a Paganica localizzato vicino la faglia. Il rispetto dei vincoli è sacrosanto ma il problema è altrettanto serio perché in alcune situazioni gli indennizzi non coprono neanche la parte strutturale. Altra faccenda, come rileva l’ingegner Iovannitti, è quella dei sottoservizi. Per le frazioni non c’è neanche uno studio preliminare. << In commissione arredo urbano - precisa - avevamo chiesto un atto amministrativo per dotare le frazioni, come il centro dell’Aquila, di sottoservizi a rete interrati >>. Senza atto l’impresa può fare come ritiene opportuno. In tutto questo c’è la ricostruzione, quella massiva, mai partita. Parliamo del paese più popolato con oltre diecimila abitanti e centoquaranta aggregati nel solo cuore del centro. Negli anni il percorso si è arenato e le frazioni ne hanno risentito ma non è così che, secondo Iovannitti, si pensa alla città territorio. << Era giusto partire con l’asse centrale dell’Aquila - spiega - ma ci saremmo aspettati almeno una partenza per le frazioni più popolose che oggi scontano questo ritardo dal punto di vista della disgregazione sociale >>. Ad oggi nessuna casa è stata ricostruita in centro, gli unici interventi hanno riguardato due aggregati per cui c’era stato un ricorso al Tar. Solo uno ad oggi è abitato. Gli abitanti avevano insistito invece almeno sulla ricostruzionen dell’area tra la piazza e S.Antonio. Ora, con la pubblicazione del trentaquattresimo elenco, si legge di interventi per alcune frazioni, tra cui Paganica. I cittadini attendono fiduciosi per riavere quel cuore della frazione che per anni l’ha resa vivace e appetibile.