Orso marsicano attraversa l'autostrada: investito e ucciso da un Tir

Martedì 19 Ottobre 2021, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 15:14

Questa notte un orso di 3 anni, del peso di 100 chili, è stato investito e ucciso da un Tir nel tratto tra Avezzano e Celano della A25, in provincia dell'Aquila. Il camionista lo ha travolto senza fermarsi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Pratola Peligna. Il bellissimo esemplare di orso marsicano è morto sul colpo. L'incidente è successo alle 3 di notte. Nel Parco nazionale d'Abruzzo e dintorni vivono 60 orsi marsicani e spesso attraversano pericolosamente la Strada dei Parchi. Sulla 25 sono stati avvistao anche l'orsa Amarena con i quattro cuccioli.

Immediato l'intervento del Wwf che chiede a Strada dei Parchi di provvedere a realizzare le barriere che non permettono l'attraversamente dell'autostrada agli orsi, ai cervi e gli animali selvatici che spesso vengono investiti dalle auto in transito. Nel tratto che costeggia Cocullo è stata già realizzata una barreira elettrificata che sta dando buoni risultati.



«Un sub-adulto di orso bruno marsicano probabilmente di 3/4 anni è stato investito stanotte sull'autostrada A25 in Abruzzo. L'orso è stato ucciso nel tratto tra Avezzano e Celano, in una delle aree chiave per la sopravvivenza e l’espansione di questa specie. L'anno scorso furono Amarena e i suoi 4 cuccioli ad attraversare questa stessa autostrada e la tragedia fu evitata per miracolo. Si tratta quindi dell'ennesima morte che poteva essere evitata, ma purtroppo si registrano gravi ritardi negli interventi di messa in sicurezza dei tratti autostradali. Il Wwf da anni, insieme a Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e Parco Nazionale della Maiella, lavora per mettere in sicurezza quest'area, evitando che gli animali attraversino le strade ad alta percorrenza, sia per la loro incolumità che per quella degli automobilisti. Ma sull'Autostrada sono necessari interventi pianificati del gestore. Nel 2021 non è accettabile perdere uno degli ultimi orsi marsicani per la noncuranza di enti e istituzioni. Gli interventi sulla Strada dei Parchi non sono più prorogabili. Sono rimasti meno di 60 esemplari di orso bruno marsicano» scrive il Wwf.