L'Aquila, opere per migliorare la viabilità a Sassa dopo progetto Rfi

di Daniela Rosone

Soluzioni per migliorare il devastante intervento sulla viabilità di Rfi con la chiusura del passaggio a livello di Sassa Scalo e per regolamentare il traffico pesante a Sassa paese. A breve, inoltre, si spera di confermare importanti risorse economiche da riversare sul territorio ed impiegare in progetti per sport e sociale. Notizie venute fuori nel corso di un’assemblea pubblica voluta dal vice sindaco Liris e dall'assessore Piccinini. Il progetto di Rfi ha creato un impatto notevole sul territorio, i cittadini avevano già chiesto all’amministrazione e alle ferrovie di limitare il danno del progetto che risale alla precedente amministrazione. In giunta ora è passata un’appendice della convenzione con Rfi per alleggerire il disagio. I lavori inizieranno la prossima settimana e riguardano la realizzazione di una rotatoria a Sassa, in prossimità del vecchio casello, all’uscita dalla strada di Preturo che rispunta sulla statale, oggi pericolosissima con l’unico obbligo di svolta a destra. E’ la prima delle tre opere concordate, le altre due saranno la rotatoria di S.Elia e quella di Onna. Si sta facendo anche uno studio per il passaggio a livello di Ponte Peschio che in futuro Rfi dovrebbe chiudere. Le opere saranno realizzate da Reti ferroviarie per cui il Comune risparmierà 2 milioni e mezzo di euro circa, sono economie rimaste per la cosiddetta mitigazione. Successivamente sarà realizzato il sottopasso nella zona della Cerella, una sorta di attraversamento nei pressi del progetto case di sassa nucleo industriale. La cittadinanza pretende giustamente che siano realizzate anche strisce pedonali, segnaletica adeguata e illuminazione nella nuova strada. Altro tema scottante per Sassa Scalo è quello della vecchia scuola che giace abbandonata da 9 anni. Si chiede una riqualificazione immediata almeno del parco e l’assessore Piccinini si è impegnato ad interessare il collega con delega all’ambiente per valutare la possibilità di delimitare l’area inaccessibile per aprire il parco che dovrà essere ovviamente pulito. Sul tema, nell’assemblea convocata dai comitati solo qualche giorno prima dell’incontro con gli amministratori, si è fatto riferimento al patto di collaborazione, istituito con delibera comunale. I comitati vogliono arrivare alla stesura del patto subito per avere aperto e a disposizione lo spazio verde. I comitati insistono anche sull’uso della palestra della scuola sostenendo che si tratta di due unità strutturali indipendenti rispetto all'area inagibile e che quindi si potrebbe aprire. L’assessore Piccinini ha ribadito invece che pur essendo due corpi distinti sono attaccati e per cui nessuna autorità di pubblica sicurezza darebbe l’assenso all’uso. I rappresenti dei comitati (Fr.azioni Fra.intese, Paesi Nostri, Stsa e comitato cittadino permanente) nei giorni scorsi hanno incontrato anche l’ing. Del Vasto di Rfi. Agli amministratori locali chiedono di poter avere degli incontri periodici per condividere il lavoro che portano avanti per il territorio. Per loro e non solo la variante di Sassa rimane l’unica via. Intanto, temporaneamente, se la Provincia darà il suo ok per Sassa ci sarà un impianto semaforico. Semafori a monte, a valle e nelle intersezioni.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA