© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Un sito rinnovato, accattivante e trasparente quello dell’Usra (ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila ) che è già on line nella sua nuova veste e che è stato di recente presentato a Barcellona dall’ingegner Salvo Provenzano, titolare Usra, nel corso dello SmartCity Expo World Congress dove hanno esposto le proprie eccellenze moltissime città delmondo tra le quali L’Aquila, presente con una sua delegazione.L’indirizzo è www.usra.it.Il portale è stato completamente rivisto nella veste grafica in aderenza a quelli che sono gli standard di legge ma appare molto potenziato nelle sue funzionalità che lo rendono uno dei più importanti sistemi di accountability italiani.Una delle novità più significative, appannaggio dell’utenza, è che oltre a poter vedere con i propri occhi lo stato della ricostruzione, il cittadino può interagire con il sito inviando ( oltre alle informazioni di avanzamento fisico e finanziario dell’immobile) anche immagini e video delle ricostruzione delle case aquilane proprio per mostrare il prima e il dopo, gli evidenti progressi della ricostruzione aquilana.