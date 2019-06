L’Aquila, il nuovo Prg si farà ma si pensa anche al futuro del piano Case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il nuovo piano regolatore generale che sostituirà quello del 1975 si farà. Sarà un piano non espansivo ma che metterà in atto, al contrario, una ricomposizione del territorio rispettando le aree e le superfici edificabili e le capacità edificatorie che già erano previste dall’accordo di ridimensionamento del 2017. L’assessore all’urbanistica Daniele Ferella assicura che il nuovo Prg è uno dei suoi impegni e che lo vuole portare a termine perché è anche negli obiettivi dell’amministrazione comunale. << Di studi preliminari - dice Ferella - ce ne sono a sufficienza per poter giungere a una conclusione ma che sia partecipata non solo dalla parte tecnica ed economica della città ma anche dai cittadini stessi >>. In due mesi Ferella ha rimesso insieme i pezzi di un puzzle complesso. << I consulenti rimarranno quelli scelti dalla vecchia amministrazione ma la squadra sarà implementata a costo zero. È giunto il momento delle responsabilità - prosegue - fino ad oggi è stato speso più di un milione di euro per questo piano regolatore. C’era una squadra e non vedo perché bisognerebbe cambiarla. I consulenti del resto sono tecnici avulsi dalla politica e quelli che abbiamo sono dei professionisti >>. Oggi c’è la tendenza ad un non consumo del suolo anche se con il progetto case se ne è speso parecchio. Questo rimane un patrimonio immobiliare sconfinato per il Comune e pure di difficile gestione, spesso preda di vandali, a volte occupato abusivamente e con una manutenzione che fa discutere. Case che in alcune situazioni sono diventate vere e proprie zone di degrado. L’assessore Ferella lo sa bene e si studia il da farsi. Alcuni vorrebbero che queste case usate nell’emergenza venissero addirittura abbattute. << Stiamo finalmente ragionando per capire cosa possiamo permetterci eventualmente di abbattere. Non si tratta neanche della spesa da sostenere - dice Ferella - secondo me è una questione di pianificazione. Gli insediamenti del progetto case spesso sono slegati dalla realtà della città, sono stati costruiti nell’emergenza e sono stati sicuramente molto utili. Quelle aree ormai sono urbanizzate ma vanno ripensate all’interno del perimetro urbanistico riflettendo su come sarà la città del nostro futuro, dobbiamo capire quale vocazione potranno assumere quelle localizzazioni. Ove sarà necessaria una residenzialità pubblica (vedi Università ad esempio come paventato anche dal Sindaco) ben venga ma dobbiamo avere il coraggio di decidere >>. Secondo l’assessore Ferella le new town fuori contesto potrebbero essere rimosse oppure si potrebbe cambiarne la destinazione o ancora realizzare una sostituzione di cubatura per esempio per evitare, come ammette l’assessore stesso, che diventino aree di degrado della città come più volte documentato di recente da questo giornale. << Il piano regolatore è un mio impegno - conclude Ferella - sono disposto ad andar via se non mi si permetterà di farlo e portarlo a termine. Il mio impegno è per la città, è questo e non altri >>.