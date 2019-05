L’Aquila, nuovo centro di raccolta rifiuti in zona Ovest entro l’anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro l’anno sorgerà nella zona ovest della città, tra le Poste a Centi Colella e il Palajapan, un nuovo centro di raccolta per rifiuti urbani. All’assessore alle Politiche Ambientali Fabrizio Taranta il compito di proseguire il percorso iniziato dal suo predecessore Emanuele Imprudente. Il progetto definitivo è stato approvato ed ha trovato la necessaria copertura finanziaria: quasi 400 mila euro, di cui 275 mila a carico della Regione Abruzzo e 120 mila circa come co-finanziamento a carico del Comune. La realizzazione del nuovo centro di raccolta non comporterà ulteriori spese a carico dell’ente per acquisto o affitti in quanto l’area scelta è già di proprietà comunale, ha precisato l’assessore Taranta. Il centro resterà patrimonio del Comune e dell’Asm. Sarà importante da un punto di vista strategico perché colmerà un vuoto e darà la possibilità anche ai cittadini della zona ovest di poter conferire i rifiuti ingombranti senza doversi recare a Bazzano in zona est dove esiste già l’altro centro.In una città dove purtroppo si registrano spesso episodi di abbandono selvaggio, il progetto assume una valenza notevole e rientra in tutte quelle opere che l’amministrazione intende realizzare per aumentare le performance della raccolta differenziata ponendosi come secondo anello nell’articolazione del sistema di raccolta differenziata di prossimità e stradale attualmente presente sul territorio. La realizzazione consente di recuperare un’area inutilizzata per metterla a disposizione della collettività. In questo centro, è opportuno specificarlo, non saranno effettuate operazioni di trattamento del rifiuto. La legge consente solo operazioni di raggruppamento e deposito secondo modalità e tempistiche stabilite. Per Taranta si migliorerà, innanzitutto, il servizio offerto ai cittadini che potranno conferire rifiuti non intercettabili dal sistema di raccolta attuale. Il 70% del territorio comunale oggi è servito dalla raccolta differenziata “porta a porta”, il restante si raccoglie con i cassonetti per strada. Mettendo a disposizione una struttura del genere si disincentiverà l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Questo avrà benefici pure per la differenziata che attualmente si attesta al 36%.Il progetto è compatibile urbanisticamente con la destinazione d’uso dell’area e si potranno usare anche aggregati riciclati derivanti dall'impianto di trattamento delle macerie del sisma del 6 aprile 2009, l’ex Teges, gestito da Asm. L’uso di una rete viaria di scorrimento urbano già esistente è un fatto altrettanto positivo e l’accesso al nuovo centro sarà agevole sia per i mezzi dell’azienda che per gli utenti. Potranno conferire tutti i cittadini e le aziende ma solo se in possesso di una convenzione col gestore e, ovviamente, solo se i rifiuti saranno urbani e non pericolosi. I tipi di rifiuti da conferire sono diversi. Gli ingombranti come materassi, mobili e altro ma anche i Raee che sono rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, lavatrici, frigo, tv, piccoli elettrodomestici, toner, potature, carta, pneumatici fuori uso e batterie.