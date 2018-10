L’Aquila, Nuova caserma Vvf ferma, Conapo chiede nuova localizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto tace sui lavori mai partiti per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco in Via Panella ma, dopo quasi dieci anni e con l’opera che per varie ragioni non ha visto la luce, il sindacato dei Vigili Conapo chiede di valutare la ricostruzione in altra sede. L’opera, per loro, appare superata e inutile.Elio D’Annibale, vigile del fuoco e sindacalista, ricorda come abbiano chiesto più volte di valutare la ricostruzione in una location più consona alle esigenze del personale e al contesto urbano. << Quando fu edificata la struttura – dice - erano gli anni ‘60 e quel sito era completamente diverso dal punto di vista urbanistico >>. Per vedere esempi virtuosi non serve andare lontano. A Teramo fu riqualificata un’ex caserma dell’esercito riconvertita a sede dei Vvf e oggi questa funziona perfettamente. Il Conapo aveva suggerito di poter realizzare la stessa operazione con una parte della caserma Rossi ormai dismessa << anziché buttare fondi pubblici su un’opera già vecchia ancor prima di essere costruita >>. Il sindacato dei vigili, come soluzione subordinata alla prima se non percorribile, aveva avanzato l’ipotesi di trasferire in centro la direzione regionale ( a settembre si è insediato il nuovo direttore Antonio Angelo Porcu) che è a Coppito con i soli uffici e trasferire li il comando provinciale che ha bisogno di ben altri spazi vista la movimentazione continua di mezzi pesanti. La storia della ricostruzione della struttura man mano si è impantanata. I lavori, a parte qualche scavo e il montaggio dei container per il cantiere, non sono mai partiti. Nel sottosuolo sono stati trovati amianto e olio combustibile fuoriuscito da un vecchio serbatoio e da quel che si sa sarebbero necessarie anche delle modifiche al progetto. A Giugno, come si ricorderà, ci fu un incontro con i tecnici del Provveditorato Opere Pubbliche ma, da allora, nulla si è mosso. Si sa che andranno fatti smaltimenti secondo la legge nell’area ma, ad oggi, non c’è una data di inizio e fine di questi lavori. La parte nuova ospiterebbe uffici e un’aula magna, piccoli laboratori ma nulla per il personale operativo che resterebbe nella caserma gialla a fianco del cantiere. << Caserma ormai obsoleta - spiega D’Annibale - inadatta alle esigenze dei vigili e alle loro turnazioni spesso imponenti >>. Il problema del personale resta cronico. Per fare un esempio delle situazioni che si potrebbero creare basta considerare che in caso di malattia più lunga di un vigile nella sede di Castel di Sangro per coprire il turno si sposterebbe un collega da Sulmona. Uno dall’Aquila andrebbe a coprire Sulmona lasciando il capoluogo con personale in meno. All’Aquila, rileva il Conapo, la situazione è la medesima del pre sisma con 13 vigili effettivi al giorno. Altra carenza rilevata quella della sede distaccata. A Montereale l’ex sede della Forestale è andata ai Vigili ma è senza personale. L’alta Valle dell’Aterno resta scoperta nonostante ci sia una caserma a disposizione.