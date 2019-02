L’Aquila, notte di raid nelle case. La testimonianza: «Faccia a faccia con il ladro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Notte movimentata per i cittadini di Scoppito ma anche a Coppito c’è stata una segnalazione riguardante i furti. Nel popoloso comune dell’aquilano ieri sera, attorno alle 20, c’è stato un furto accertato e uno soltanto tentato dal momento che i malviventi non sono riusciti a portare via nulla dall’abitazione. Nel primo caso, invece, si sta ancora quantificando ma ad una prima ricognizione si parla di qualche monile d’oro portato via. Questo è accaduto a due case nel giro di pochi metri l’una dall’altra. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Madonna della Strada, sempre nel Comune di Scoppito, dove i cittadini hanno segnalato la presenza di persone sospette a piedi e dove in diversi casi gli abitanti raccontano che sono stati i sistemi di allarme scattati a far desistere i malviventi. Da Coppito una brutta storia raccontata sul web da una ragazza che ha scritto di essersi ritrovata, dopo una serata trascorsa fuori, un ladro sul terrazzo di casa attorno alle 23.40 che l’avrebbe anche “apostrofata” invitandola ad andare via altrimenti avrebbe rimeditato uno schiaffo puntandole sugli occhi nel tentativo di accecarla e non farsi vedere bene una lampadina. Alla fine la donna ha raccontando che il ladro è scappato. Comunque anche questo episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine. Le zone di Scoppito e Coppito sono spesso preda dei ladri. Le forze dell’ordine controllano il territorio come possono ma invitano le persone a denunciare sempre questi episodi per far sì che loro possano avere contezza di ciò che accade. Anche nella zona della Villa Comunale c’è stato un tentativo di furto in una casa vuota, ancora non riconsegnata ai proprietari. L’arrivo di una volante ha fatto scappare i ladri che nella fuga hanno lasciato una vettura usata per i colpi che è risultata essere rubata. Di recente é stata sgominata la banda che era dedica ai furti nelle case in centro appena ristrutturate. Non è escluso che possano avere dei collegamenti anche con i furti commessi nei mesi scorsi nell’aquilano e nella zona di Gignano.