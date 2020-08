L’Aquila: nonostante le difficoltà della didattica a distanza, boom di certificazioni per la lingua straniera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante le difficoltà derivanti dall’aver dovuto adottare la didattica a distanza in seguito alle disposizioni necessarie per fronteggiare l’emergenza coronavirus, nel corso dell’ultimo anno scolastico laè riuscita a certificare in lingua straniera ben 200 studenti.Già dal 5 marzo, subito dopo le disposizioni ministeriali che imponevano la chiusura delle scuole, il dipartimento di lingue della Dante Alighieri aveva infatti iniziato i corsi di potenziamento linguistico usando la didattica a distanza.I risultati di questi corsi, che sono proseguiti per tutto giugno andando anche oltre la chiusura dell’anno scolastico, sono stati straordinari. Risultati di eccellenza che fanno della scuola "Dante" anche un importante centro studi di potenziamento linguistico.I ragazzi della scuola hanno infatti raccolto 100 certificazioni Movers, 79 certificazioni Ket, 22 Certificazioni Pet e, addirittura, 5 alunni di classe terza dell’indirizzo musicale e dell’indirizzo internazionale hanno conseguito la certificazione Pet con un livello di competenza B2. Livello che di solito è appannaggio di studenti delle scuole superiori.