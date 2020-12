L'Aquila: nella casa di riposo "Natali" di Barisciano la stanza degli abbracci

L'AQUILA - Quanto vale un abbraccio in tempo di covid per le persone che vivono in una casa di riposo lontane dai propri cari? È la domanda che si sono posti gli amministratori del Comune di Barisciano, quando hanno deciso di allestire all'interno della casa di riposo Giulio Natali una stanza degli abbracci che sarà operativa a partire da martedì (un'analoga struttura è stata attivata anche nella casa di riposo comunale di Rocca di mezzo).

Un luogo protetto dove poter riaccogliere tra le braccia, attraverso un plexiglass e lunghi guanti protettivi, i propri figli, fratelli e nipoti e dove poter ritrovare una normalità che negli ultimi 10 mesi si è inevitabilmente persa. «Queste persone hanno bisogno del contatto con i propri cari. Sarà un regalo di Natale che durerà fino alla fine della pandemia», afferma Maria Pia Soi, direttrice della casa di riposo. La Giulio Natali ha avuto in questi mesi il primato di struttura covid free, passando indenne sia la prima che la seconda ondata di pandemia, grazie alle strettissime misure anticontagio adottate dagli operatori. «In questi mesi abbiamo garantito per ogni ospite tre videochiamate a settimana e questa estate gli ospiti hanno potute vedere i parenti attraverso il cancello all'esterno della struttura senza nessun contatto fisico aggiunge Per non farli sentire soli inoltre abbiamo settimane piene di attività, ma era giunto il momento di fargli riabbracciare i propri cari con tutte le misure di sicurezza del caso».

Il progetto della stanza degli abbracci è stato curato nei minimi particolari dall'assessore al Sociale del comune di Barisciano Roberta Pacifico. L'amministrazione comunale ha finanziato la realizzazione della stanza con 2 mila euro. «Sarà tutelata la sicurezza di tutti spiega la Pacifico Da martedì faremo entrare un familiare per ogni ospite e poi durante l'anno contingenteremo le visite, sperando che la pandemia finisca presto. Mentre progettavamo la stanza, è inoltre uscita la circolare del ministro Speranza che suggeriva caldamente di poter far sì che gli ospiti delle case di riposo avessero un contatto con i parenti, per riportarli nel mondo dopo una vita totalmente in isolamento. Li stiamo tutelando molto, pretendendo dagli operatori il rispetto delle regole dentro e fuori dalla struttura. Senza le loro professionalità e senso del dovere non ci saremmo riusciti e per questo voglio ringraziarli. Ogni 15 giorni inoltre ospiti e operatori sono sottoposti a tampone dalla Asl con un monitoraggio molto attento e questo ci fa piacere perché è un sollievo per tutti».

La stanza degli abbracci sarà realizzata dalla ditta aquilana Seriget Promotion e sarà composta da una cabina in plexiglass dove entreranno i familiari che avranno un'entrata dedicata senza commistioni con gli ambienti della casa di riposo. L'incontro avverrà da seduti, per agevolare anche le persone disabili in carrozzella. Alla fine di ogni incontro ci sarà poi la sanificazione. «Come ogni anno la mattina del 25 dicembre porteremo un regalo a tutti gli ospiti della casa di riposo, in modo da far sentire la nostra vicinanza a tutti - afferma il sindaco Fabrizio D'Alessandro - Con la stanza voluta dall'assessore Pacifico queste persone potranno rivedere i propri cari e ne siamo davvero felici. Le norme anticontagio resteranno comunque strettissime, come fatto finora».

