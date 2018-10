L’Aquila, è nata l’Abruzzo Film Commission

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - L’Abruzzo Film Commission è realtà e ha già un’unità organizzativa con 4 dipendenti che stanno assistendo anche tre produzioni che ne hanno fatto richiesta. Potrebbe cambiare pelle e diventare una fondazione pubblico privata a breve ma si sta studiando ancora la forma. La presentazione a Palazzetto dei Nobili segue l’approvazione della legge regionale promossa dal consigliere Pierpaolo Pietrucci. A pieno regime la struttura dovrà promuovere l’Abruzzo come location per produzioni cinematografiche e televisive supportando anche la produzione con servizi in loco privilegiando maestranze e attività locali. Nel 1911 il primo film girato in Abruzzo, poi ce ne sono stati oltre 150 prima della brusca interruzione. Illustrati anche i tre asset per avere i fondi: la legge per il cinema, il piano di sviluppo rurale e i fondi del 4% per la ricostruzione attraverso le proposte progettuali del comitato dei sindaci. Si stanzieranno 2 milioni del Cipe mentre 400 mila euro saranno a disposizione subito. Pietrucci ha annunciato l’interesse di grandi imprese del settore che stanno seguendo con attenzione l’Abruzzo.A breve verrà creato un albo che raccoglierà tutte le associazioni e le realtà dell’audiovisivo, un Sistema Abruzzo Cinema. Il direttore regionale Francesco Di Filippo che all’interno del servizio Beni e attività Culturali cura il percorso della struttura, ha spiegato che la Film Commission abruzzese è già nei tavoli di quelle nazionali e che si sta predisponendo tutta la piattaforma operativa comprensiva di sito web e degli avvisi per reperire maestranze e tecnici. Ci sono anche contatti con l’Anci per individuare in ogni Comune un referente per i contatti con le produzioni. Nascerà un location manager. La prossima settimana ci sarà il primo bando per censire tutte le associazioni che faranno parte del sistema. Il bozzetto del logo è del Designer Stefano Divizia sotto la supervisione del Creative Director Massimo Molinari che hanno offerto la loro competenza al progetto in cui ha partecipato attivamente anche Stefano Albano sin dall’inizio. A tenere a battesimo la neonata istituzione l’attrice aquilana Alessia Fabiani che ha assicurato tutto il supporto necessario per far conoscere fuori le opportunità offerte dall’Abruzzo. Presenti Alessia Moretti del centro di cinematografia, Giorgio Paravano segretario dell’Isa che ha lanciato la proposta di adibire l’Auditorium del Parco del Castello a studio di registrazione di alto livello e di avvalersi dell’orchestra sinfonica per l’effettistica sonora, Carla Tiboni presidente dell’associazione e dei premi internazionali dedicati a Ennio Flaiano e Roberta Gargano del Teatro Stabile d’Abruzzo.