Morto William Marcuzzi, è stato preparatore dell’Aquila calcio

Una triste notizia che ha lasciato basiti i diversi amici che aveva in città. Sabato sera, all’età di 62 anni (appena compiuti lo scorso settembre), è morto William Marcuzzi, dopo aver lottato da un paio d’anni contro una grave malattia. Conosciuto soprattutto con il nome Billy, è stato il preparatore atletico dell’Aquila Calcio nella stagione 2001-2002, con allenatore Paolo Stringara e dell’allora presidente Massimo Passarelli in serie C1. Marcuzzi era originario di Trieste, ma si può dire che nel suo cuore un posto per L’Aquila c’è sempre stato. Infatti Billy si era diplomato all’Isef aquilano, insieme ad Antonello Passacantando. Quando è tornato in città, come preparatore atletico del sodalizio di calcio rossoblu, ha continuato gli studi per laurearsi in Scienze motorie. «É una brutta notizia - dice affranto Passacantando -. Billy era una persona seria e un vero professionista nel calcio. Persona molto affabile con tutti. Era bello stare insieme con lui».

