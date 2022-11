Morto l'avvocato Antonio Bove: oggi i funerali a San Bernardino

L’Aquila in lutto per la morte dell’avvocato Antonio Bove, 87 anni, che ha presieduto anche la Asl aquilana (presidente del Comitato di gestione) oltre ad essere stato un apprezzato docente universitario, saggista e autore di vari testi di rilievo. Oggi l’ultimo saluto a Bove la città glielo tributerà alle 15.30 nella basilica di San Bernardino dell'Aquila. Tonino, così era chiamato da tutti in modo affettuoso, lascia la moglie e i figli Alberto, Michele e Donatella.



La morte di Tonino Bove ha suscitato l’emozione di molte persone all’Aquila, dove era particolarmente apprezzato e conosciuto, aveva esercitato la professione anche nella Regione Abruzzo.Bove era presidente del comitato di gestione della Asl, così lo ricorda Massimo Cialente che parla di un uomo colto, preparato e corretto, nella vita e nella professione. Insomma una persona perbene, onesta ed educata, che oggi è il complimento più grande che una persona può ricevere. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social dove la notizia si è diffusa subito.